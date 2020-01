Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc (ISIN IE00BKFB6L02/ WKN A2PRV7) würden Anleger Zugang zu einer Rohstoffstrategie erhalten, die gleichzeitig eine Short- und Long-Position in zwei Rohstoffindices eingehe. Beide Indices würden die gleichen Rohstoffe aber mit unterschiedlichen Future-Laufzeiten enthalten. Das Ziel sei die Maximierung der Rollrendite. Dabei sei ein Netto-Engagement durch Überhang der Short- oder Long-Position an den Rohstoffmärkten nahezu ausgeschlossen. Carry Trades seien Trading-Strategien, bei denen Zins- oder wie in diesem Fall Zeitwertdifferenzen ausgenutzt würden. Der Index setze eine 2,5-Hebelwirkung ein. ...

