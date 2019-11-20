Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Mittwoch, 20.11.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 616 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ARZ3 ISIN: CA71646V4091 Ticker-Symbol: 8P2N 
Lang & Schwarz
20.11.19
15:27 Uhr
0,027 Euro
-0,027
-100,00 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PETRODORADO ENERGY LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PETRODORADO ENERGY LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,027
0,028
15:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PETRODORADO ENERGY
PETRODORADO ENERGY LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PETRODORADO ENERGY LTD0,027-100,00 %