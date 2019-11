Wirecard, Wirecard, immer wieder Wirecard Die Aktie vom Zahlungsspezialisten Wirecard steht aktuell einmal wieder im Fokus der Anleger. Gestern Abend sackte der Wirecard-Aktienkurs um zeitweise rund 12% in den Keller, intraday bis an die Kursmarke von circa 109 Euro. Was ist passiert?Wirecard muss sich zur Wochenmitte erneut gegen negative Berichterstattung verteidigen. Das Unternehmen...

