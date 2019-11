Sophia Thomalla wird zur Startup-Investorin. Für ihr erstes Investment ist sie in der Baubranche fündig geworden - das Schotter-Startup Schüttflix hatte ursprünglich andere Pläne für sie. Die Digitalisierung erfasst auch den Handel mit Schotter. Das Startup Schüttflix will den Handel mit Schüttgut wie Schotter, Sand oder Kies digitalisieren und hat dafür jetzt neues Geld bekommen. Einen sechsstelligen Betrag hat laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ) nun die bekannte deutsche Schauspielerin Sophia Thomalla in das Startup aus Gütersloh investiert. Laut dem Bericht ist es das ...

