DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 15:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 122 EUR 9394 EUR 121,98 EUR 45010,62 EUR 121,86 EUR 3533,94 EUR 121,86 EUR 32049,18 EUR 121,86 EUR 9505,08 EUR 121,86 EUR 1827,9 EUR 121,82 EUR 13643,84 EUR 121,82 EUR 30942,28 EUR 121,82 EUR 27165,86 EUR 121,76 EUR 64167,52 EUR 121,74 EUR 12782,7 EUR 121,62 EUR 26634,78 EUR 121,62 EUR 3891,84 EUR 121,62 EUR 36486 EUR 121,76 EUR 34458,08 EUR 121,76 EUR 4018,08 EUR 121,76 EUR 14854,72 EUR 121,76 EUR 9375,52 EUR 121,76 EUR 8766,72 EUR 121,84 EUR 31556,56 EUR 121,84 EUR 9381,68 EUR 121,9 EUR 33156,8 EUR 121,9 EUR 30353,1 EUR 121,94 EUR 57189,86 EUR 122 EUR 44164 EUR 121,98 EUR 5001,18 EUR 122,02 EUR 54909 EUR 122,02 EUR 9395,54 EUR 122,02 EUR 2562,42 EUR 122 EUR 15738 EUR 122 EUR 28792 EUR 122 EUR 8662 EUR 121,98 EUR 39521,52 EUR 121,98 EUR 61477,92 EUR 122,14 EUR 5252,02 EUR 122,1 EUR 13308,9 EUR 122,1 EUR 25518,9 EUR 122,22 EUR 42654,78 EUR 122,22 EUR 8555,4 EUR 122,26 EUR 36311,22 EUR 122,26 EUR 31665,34 EUR 122,24 EUR 3789,44 EUR 122,24 EUR 35082,88 EUR 122,24 EUR 23103,36 EUR 122,24 EUR 45840 EUR 122,28 EUR 10149,24 EUR 122,28 EUR 9415,56 EUR 122,28 EUR 3301,56 EUR 122,28 EUR 24211,44 EUR 122,18 EUR 59868,2 EUR 122,16 EUR 13681,92 EUR 122,16 EUR 4153,44 EUR 122,16 EUR 18446,16 EUR 122,18 EUR 19915,34 EUR 122,18 EUR 4398,48 EUR 122,18 EUR 4887,2 EUR 122,18 EUR 9407,86 EUR 122,18 EUR 15272,5 EUR 122,1 EUR 64102,5 EUR 122,1 EUR 4639,8 EUR 122,12 EUR 6594,48 EUR 121,94 EUR 61213,88 EUR 122 EUR 36966 EUR 121,86 EUR 36314,28 EUR 121,92 EUR 5608,32 EUR 121,84 EUR 15230 EUR 121,84 EUR 52147,52 EUR 121,74 EUR 32748,06 EUR 121,74 EUR 243,48 EUR 121,74 EUR 5600,04 EUR 121,7 EUR 12291,7 EUR 121,7 EUR 35171,3 EUR 121,7 EUR 22027,7 EUR 121,68 EUR 3528,72 EUR 121,68 EUR 5597,28 EUR 121,88 EUR 2315,72 EUR 121,92 EUR 1341,12 EUR 121,92 EUR 17678,4 EUR 121,92 EUR 20848,32 EUR 121,92 EUR 121,92 EUR 121,92 EUR 24749,76 EUR 121,84 EUR 14011,6 EUR 121,84 EUR 17423,12 EUR 121,84 EUR 18885,2 EUR 122,34 EUR 40983,9 EUR 122,26 EUR 67732,04 EUR 122,22 EUR 68932,08 EUR 122,14 EUR 58871,48 EUR 122,02 EUR 64670,6 EUR 122,06 EUR 64081,5 EUR 122,14 EUR 60581,44 EUR 122,36 EUR 71335,88 EUR 122,26 EUR 17483,18 EUR 122,34 EUR 58356,18 EUR 122,36 EUR 6607,44 EUR 122,46 EUR 6612,84 EUR 122,5 EUR 57697,5 EUR 122,5 EUR 8085 EUR 122,54 EUR 24385,46 EUR 122,54 EUR 41173,44 EUR 122,48 EUR 63812,08 EUR 122,46 EUR 47759,4 EUR 122,46 EUR 24124,62 EUR 122,56 EUR 16913,28 EUR 122,56 EUR 66059,84 EUR 122,46 EUR 46044,96 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,0942 EUR 2788265,7400 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: TURQUOISE MIC: TRQX --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55097 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0252 2019-11-20/15:58