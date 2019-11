Echo Partners AG: ECHO schließt vorzeitig den ersten Fonds mit institutionellen Ankerinvestoren EQS Group-News: Echo Partners AG / Schlagwort(e): Fonds/Finanzierung Echo Partners AG: ECHO schließt vorzeitig den ersten Fonds mit institutionellen Ankerinvestoren 20.11.2019 / 16:00 --------------------------------------------------------------------------- ECHO schließt vorzeitig den ersten Fonds mit institutionellen Ankerinvestoren Pfäffikon, 20. November 2019 - ECHO Partners AG ("ECHO Partners") gab heute das finale Closing des ersten Fonds, ECHO Fund SCSp ("ECHO Fonds"), bekannt. Das zweite und finale Closing fand am 6. November 2019 statt. Das Gesamtvolumen des ECHO Fonds beläuft sich auf ca. EUR 152 Mio. Erfolgreiches Closing des ersten Fonds Nach dem ersten Fondsclosing im Juli 2019 und dem kurz darauf erfolgten Erwerb von drei Hotels konnte der ECHO Fonds seinen Fundraisingprozess beschleunigen und vorzeitig über dem angestrebten Zielvolumen und vor dem geplanten Closingzeitraum Ende des Jahres schließen. Dies zeugt von einem großen Vertrauen in die ECHO Fondsstrategie. Mehrere institutionelle Banken und Pensionsfonds haben in den ersten ECHO Fonds investiert und unterstreichen die institutionelle Skalierbarkeit der ECHO Fondsstrategie. Die Gründer und Mitarbeiter von ECHO Partners haben mehr als 10% des Fonds aus eigenen Mitteln investiert. ECHO Hotel Portfolio im starken Aufbau Das Portfolio des ECHO Fonds umfasst derzeit ein Hotel in Wien, zwei Hotels in Budapest und das kürzlich erworbene Ammonite Hotel in Amsterdam. Mit diesen Akquisitionen und einem weiteren, für Anfang Dezember 2019 geplanten, Hotelerwerb hat der Fonds rund 50% seines Volumens investiert. Die durchschnittliche Ankaufsbruttorendite des ersten Hotelportfolios liegt deutlich über 5% und bietet den Anlegern eine hohe Eigenkapitalrendite im Bereich von 8-10%. Darüber hinaus verfügen alle Objekte über weiteres signifikantes Wertsteigerungspotential. ECHO plant, im verbleibenden vierten Quartal 2019 und ersten Halbjahr 2020 weitere 3-5 Hotels zu erwerben und damit die Investitionsphase abzuschließen. Kommentar Dr. Roland Rausch, Gründungspartner von ECHO, erklärt: "Dies ist der erste Fonds, der einem ausgewählten Investorenkreis direkten Zugang zu ertragsstarken Hotels in den kontinentaleuropäischen Kernstädten bietet. Mit dem finalen Closing haben die Gründer und Mitarbeiter von ECHO Partners nicht nur selbst mehr als 10% des Fonds aus eigenen Mitteln investiert, sondern konnten auch mehrerer große institutionelle Investoren in unserem Fonds begrüßen. Ich möchte unseren Investoren und Partnern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in das ECHO Team danken. Aufgrund der weiterhin großen Nachfrage für unsere Investitionsstrategie bereiten wir einen zweiten, skalierbaren Fonds für Mitte 2020 vor." Kontakt ECHO Partners AG Kontakt: investors@echopartners.fund Telefon: +41794424886 www.echopartners.fund Über ECHO Partners AG ECHO Partners AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, investiert in Hotelimmobilien in den führenden kontinentaleuropäischen Touristenstädten wie z.B Wien, Amsterdam oder Budapest und setzt dabei auf langfristige Tourismustrends. ECHO fokussiert sich auf einen Ankaufswert im Bereich von 10-70 Mio. Euro und einer Zielankaufsrendite von über 5%. Der ECHO Fonds ist der erste in Umsetzung dieser Strategie errichtete Investmentfonds von ECHO Partners. --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XADGYXTWOP Dokumenttitel: ECHO - News - Zweites Fonds Closing 20112019 --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilung --------------------------------------------------------------------------- 907811 20.11.2019 AXC0254 2019-11-20/16:01