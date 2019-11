Das Unity-UI bietet intuitiveres, konsistentes und reaktionsfähigeres Design der Pricingmodule von Pricefx sowie eine nahtlose UI-Integration mit SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics und anderen führenden Softwareplattformen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-basierter Preisgestaltungssoftware, stellte heute das neuste Release seiner preisgekrönten Pricingplattform vor. Im Mittelpunkt dieses Releases steht das neue Unity Interface, eine elegante, moderne und intuitive Nutzeroberfläche (UI). Unity ist das erste bedeutende UI-Update bei Pricefx seit der Einführung und bringt eine drastische Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, Einheitlichkeit und Reaktionsfähigkeit von Pricefx, mit optimierten responsiv Design.

Das Release umfasst zudem Verbesserungen von Preislisten und dynamischen Preislisten, einen mehrstufigen Konfigurationsassistenten und eine verbesserte Performance beim PriceOptimizer und PriceAnalyzer. All diese Verbesserungen verdeutlichen das Bekenntnis von Pricefx für die schnelle Amortisierung, verbesserte Nutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

"Die Kunden entscheiden sich zunehmend für cloud- und plattformbasierte Lösungen im Interesse einer besseren Kompatibilität, Geschwindigkeit, Flexibilität und ROI", erklärte Martin Wricke, Chief Product Officer und Mitbegründer von Pricefx. "Mit diesem Release setzen wir einen neuen Maßstab für Cloud-Lösungen auf dem Markt. Das Unity-UI bietet ein erstklassiges Nutzererlebnis für Pricingsoftware. Dieser Meilenstein veranschaulicht unser Bekenntnis zu einer schnellen, flexiblen und nutzerfreundlichen Pricinglösung."

Pricefx ist weiterhin die einzige vollumfänglich cloud-native Pricinglösung mit verbesserter Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Nutzeroberfläche und den Berechnungsfähigkeiten. Außer dem neune Unity-UI von Pricefx wurden auch die Performance und die Nutzerfreundlichkeit von PriceOptimizer und PriceAnalyzer optimiert. Mithilfe von verteilten Berechnungen liefert PriceOptimizer nun noch schnellere Ergebnisse und nutzt dabei die cloud-native Leistung von Pricefx maximal aus. Die Daten werden jetzt schneller in den PriceAnalyzer hochgeladen und die Fehlerhandhabung wurde verbessert.

Das neue Release von Pricefx enthält jetzt bei Preislisten und dynamischen Preislisten einen zentralen Bereich für Zusammenfassungen Charts und simulierten Produktpreisen auf der Basis von Nutzereingaben. Dieselbe Kopflogik lässt sich auch für eine wertbasierte Preisgestaltung einsetzen. Ein neuer mehrstufiger Bedienungsassistent führt Pricefx-Anwender intuitiv durch die Konfiguration und Ergebnisse, so dass diese ihre Aufgaben schnell und problemlos durchführen können.

Weitere Einzelheiten zum Unity-UI und wie Sie das Beste aus den neuen Verbesserungen herausholen können, erhalten Sie im Blog von Pricefx.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in München gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Preisgestaltungssoftware. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Pricefx liefert Passion for Pricing an mehr als 90 Kunden in über 37 Ländern weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

Contacts:

Cathy Summers

Summers PR

cathy@summers-pr.com

+1 (415) 483-0480