Der Umsatz von 9,3 Mrd. USD ist um 3 % zurückgegangen, während im Vergleich dazu die globale Produktion von leichten Nutzfahrzeugen ebenfalls um 3 % zurückgegangen ist Arbeitsstreik bei General Motors ("GM-Streik") führte zu einer Umsatzreduktion im dritten Quartal

Ohne die Effekte von Fremdwährungsumrechnung und Veräußerung von Geschäftsbereichen wäre der Umsatz um 2 % höher

Durch Aktienrückkäufe und Dividenden flossen 451 Millionen USD an Aktionäre zurück

Der Ausblick für 2019 wurde gesenkt, hauptsächlich um die geschätzten Auswirkungen des GM-Streiks und die höheren Launch Kosten wider zu spiegeln

Der Bericht enthält nicht zahlungswirksame Abschreibung in Höhe von 537 Mio. USD nach Ertragssteuern und Verlust auf die nicht kontrollierte Beteiligung der at-equity entfallende Joint Ventures von Getrag

AURORA, Ontario, Nov. 20, 2019für den vollständigen Jahresabschlussbericht und die Management Discussion and Analysis ('MD&A') für das dritte Quartal.

THREE MONTHS ENDED

SEPTEMBER 30, NINE MONTHS ENDED

SEPTEMBER 30, 2019 2018 2019 2018 Reported

Sales $ 9,319 $ 9,618 $ 30,036 $ 30,690 (Loss) income from operations before

income taxes $ (319 ) $ 674 $ 1,644 $ 2,344 Net (loss) income attributable to

Magna International Inc. $ (233 ) $ 554 $ 1,325 $ 1,840 Diluted (loss) earnings per share $ (0.75 ) $ 1.62 $ 4.15 $ 5.22 Non-GAAP Financial Measures(1)

Adjusted EBIT $ 558 $ 699 $ 1,955 $ 2,377 Adjusted diluted earnings per share $ 1.41 $ 1.56 $ 4.63 $ 5.08 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S. dollars.





(1) Adjusted EBIT, Adjusted diluted earnings per share and Adjusted EBIT as a percentage of sales are Non-GAAP financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the calculation of similar measures by other companies. A reconciliation of these Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release.

QUARTALSABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Insgesamt fiel unser Bereinigtes EBIT im dritten Quartal 2019 leicht unter den Erwartungen aus, da sich der GM-Streik negativ auf uns auswirkte. Ohne die Auswirkungen des Streiks entsprach unser konsolidiertes, Bereinigtes EBIT ziemlich genau unseren Erwartungen, wobei höhere erwartete Launch und Gewährleistungskosten größtenteils durch günstige kommerzielle Einigungen aufgewogen wurden.

Auf konsolidierter Basis verzeichneten wir einen Umsatz von 9,32 Milliarden USD für das dritte Quartal 2019, das entspricht einem Rückgang von 3 % gegenüber dem dritten Quartal 2018 und im Vergleich zu der globalen Produktion von leichten Nutzfahrzeugen einem Rückgang von 3 %. Ohne die Effekte von Fremdwährungsumrechnung und Veräußerungen von Geschäftsbereichen abzüglich Akquisitionen stieg der Umsatz um 2 %. Gegliedert nach Segmenten: Complete Vehicles, Power & Vision stieg der Umsatz um je 14 % bzw. 4 % und 3 %, während der Umsatz bei Body Exteriors & Structures um 3 % zurückging. Durch den GM-Streik ging unser Umsatz im dritten Quartal zurück.

Das Bereinigte EBIT sank im dritten Quartal 2019 um 20 % auf 558 Mio. USD, was zu einem Bereinigten EBIT in Höhe von 6,0 % des Umsatzes führte, verglichen mit 7,3 % im Vorjahr. Ohne die Auswirkungen des GM-Streiks ist das niedrigere Bereinigte EBIT als Prozentsatz des Umsatzes hauptsächlich auf geringere Margen in unseren folgenden Segmenten zurückzuführen:

Segment Power & Vision, hauptsächlich verursacht durch höhere Entwicklungskosten und andere Kosten in unserer ADAS-Sparte sowie durch geringere Beteiligungserträge, jedoch zum Teil ausgeglichen durch die Veräußerung unseres Geschäftsbereichs "Fluid Pressures & Controls"; und



das Segment Seating, hauptsächlich als Folge von niedrigeren Umsätzen bei einer Reihe von Werken, höheren Rohstoffkosten, Launch Kosten und betrieblichen Ineffizienzen bei einem neuen Werk, jedoch zum Teil ausgeglichen durch günstige kommerzielle Einigungen.

Das operative Ergebnis (Verlust) vor Ertragssteuern belief sich auf (319) Millionen USD für das dritte Quartal 2019, im Vergleich zu 674 Millionen USD im dritten Quartal 2018. Enthalten im betrieblichen Verlust vor Ertragssteuern im dritten Quartal 2019 waren Sonstige Ausgaben, netto in Höhe von 859 Mio. USD, die sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen von Vermögensgegenständen und Wertverlusten bei der Bewertung unserer Investitionen zusammensetzten. Das operative Ergebnis vor Ertragssteuern im dritten Quartal 2018 enthielt Sonstige Ausgaben in Höhe von 2 Millionen USD. Ohne die Sonstigen Ausgaben in beiden Zeiträumen, ging das operative Ergebnis vor Ertragssteuern im dritten Quartal 2019 im Vergleich zum dritten Quartal 2018 um 136 Millionen USD zurück.

Der auf Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn (Nettoverlust) betrug (233) Millionen USD für das dritte Quartal 2019, im Vergleich zu 554 Millionen USD im dritten Quartal 2018. Enthalten in dem auf Magna International Inc. zurechenbaren Nettoverlust im dritten Quartal 2019 waren Sonstige Ausgaben netto im Gesamtwert von 671 Millionen USD nach Steuern. In dem auf Magna International Inc. zurechenbaren Nettogewinn im dritten Quartal 2018 waren Sonstige Erträge netto im Gesamtwert von 19 Millionen USD nach Steuern enthalten. Ohne die Sonstigen Ausgaben (Erträge) in beiden Zeiträumen, ging der auf Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn im dritten Quartal 2019 im Vergleich zum dritten Quartal 2018 um 97 Millionen USD zurück.

Der verwässerte Gewinn (Verlust) je Aktie sank im zweiten Quartal 2019 auf (0,75) USD, im Vergleich zu 1,62 USD im Vergleichszeitraum. Der Bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie sank um 10 % auf 1,41 USD, im Vergleich zu 1,56 USD im dritten Quartal 2018.

Im dritten Quartal 2019 generierten wir einen Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit in Höhe von 846 Millionen USD vor Änderungen der betrieblichen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten und investierten 96 Millionen USD in betriebliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. Die Investitionstätigkeit für das dritte Quartal 2019 belief sich auf insgesamt 432 Millionen USD, einschließlich 349 Millionen USD für Zugänge zum Sachanlagevermögen und einem Anstieg von 83 Millionen USD für Investitionen sowie andere und immaterielle Vermögensgegenstände.

Ein Foto zu dieser Bekanntmachung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b5f6351-ab1f-4d5c-8d09-1ff7a4fa8a7c



ABSCHLUSS NACH NEUN MONATEN ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Für den Abschluss nach neun Monaten zum 30. September 2019 haben wir einen Umsatz von 30,04 Milliarden USD ausgewiesen. Dies entspricht einem Rückgang von 2 % im Vergleich zum Abschluss nach neun Monaten zum 30. September 2018. Es ist jedoch angesichts der Entwicklung der globalen Produktion der leichten Nutzfahrzeugen in den ersten neun Monaten 2019, die um 5 % nachgab, im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2018, positiv zu bewerten. Ohne die Effekte von Fremdwährungsumrechnung und Veräußerungen von Geschäftsbereichen abzüglich Akquisitionen stieg der Umsatz um 3 % und gegliedert nach Segmenten: stieg Complete Vehicles um 29 %, Seating um 3 % und Power & Vision stieg um 1 %, während Body Exteriors & Structures um 3 % zurückgingen; der Vergleich bezog sich jeweils auf den Abschluss nach neun Monaten zum 30. September 2018.

Das operative Ergebnis vor Ertragssteuern des Abschlusses nach neun Monaten für 30. September 2019 war 1,64 Milliarden USD, im Vergleich zu 2,34 Milliarden USD im neunmonatigen Vergleichszeitraum 2018. Enthalten im operativen Ergebnis vor Ertragssteuern für den Abschluss nach neun Monaten zum 30. September 2019 waren Sonstige Ausgaben, netto in Höhe von 248 Millionen USD, was sich hauptsächlich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen von Vermögensgegenständen zusammensetzte. Dies wurde jedoch zum Teil durch einen Gewinn beim Verkauf unseres Geschäftsbereichs Fluid Pressure & Controls ausgeglichen. Das operative Ergebnis vor Ertragssteuern des Abschlusses nach neun Monaten zum 30. September 2018 enthielt Sonstige Erträge, netto in Höhe von 34 Millionen USD. Ohne Sonstige Ausgaben (Erträge) in beiden Zeiträumen, ging das operative Ergebnis vor Ertragssteuern in den neun Monaten mit Abschluss 30. September 2019 im Vergleich zu den neun Monaten mit Abschluss 30. September 2018 um 418 Millionen USD zurück.

Der auf Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn war 1,33 Milliarden USD für den Abschluss nach neun Monaten zum 30. September 2019, im Vergleich zu 1,84 Milliarden USD im neunmonatigen Vergleichszeitraum 2018. Enthalten in dem, auf Magna International Inc. zurechenbare, Nettogewinn für den Abschluss nach neun Monaten zum 30. September 2019 waren Sonstige Ausgaben, netto im Gesamtwert von 153 Millionen USD nach Steuern. In dem auf Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn für den Abschluss nach neun Monaten zum 30. September 2018 waren Sonstige Erträge, netto im Gesamtwert von 52 Millionen USD nach Steuern, enthalten. Ohne Sonstige Ausgaben (Erträge) ging das operative Ergebnis in beiden Zeiträumen, welches zu Magna International Inc. zurechenbar ist, in den neun Monaten mit Abschluss 30. September 2019 im Vergleich zu den neun Monaten mit Abschluss 30. September 2018 um 310 Millionen USD zurück.

Während der neun Monate 2019 gab das Bereinigte EBIT um 18 % nach und sank auf 1,96 Milliarden USD und das Bereinigte verwässerte Ergebnis sank je Aktie um 9 % auf 4,63 USD, jeweils im Vergleich zum Abschluss nach neun Monaten zum 30. September 2018.

Bis zum 30. September 2019 generierten wir einen Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,66 Milliarden USD vor Änderungen der betrieblichen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten und investierten 390 Millionen USD in betriebliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. Die Investitionstätigkeit für die ersten neun Monate in 2019 belief sich insgesamt auf 1,35 Milliarden USD. Bestehend aus 928 Millionen USD für Zugänge im Sachanlagenvermögen, eines Anstiegs von 152 Millionen USD für Akquisitionen und 272 Millionen USD für Investitionen, andere und immaterielle Vermögensgegenstände.



RÜCKZAHLUNG VON KAPITAL AN AKTIONÄRE

In den dreimonatigen und neunmonatigen Abschlüssen zum 30. September 2019 zahlten wir Dividenden in Höhe von 109 Millionen USD bzw. 338 Millionen USD aus. Zudem tätigten wir für den dreimonatigen und neunmonatigen Abschluss zum 30. September 2019 Rückkäufe von 6,8 Millionen Aktien für 342 Millionen USD bzw. 21 Millionen Aktien für 1,04 Milliarden USD.

Unser Vorstand gab für das Quartal mit Abschluss zum 30. September 2019 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,365 USD für unsere im Umlauf befindliche Stammaktien bekannt. Diese Dividende wird am 6. Dezember 2019 an die Aktionäre ausgezahlt, die am 22. November 2019 verzeichnet waren.

SONSTIGE ANGELEGENHEITEN

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die New York Stock Exchange hat unser Vorstand ein neues Normal Course Issuer Bid ("NCIB") genehmigt, um bis zu 30,3 Millionen unserer Stammaktien zu kaufen, was etwa 10 % unseres Streubesitzes von Stammaktien entspricht. Das NCIB wird voraussichtlich am oder um den 15. November 2019 herum stattfinden und ein Jahr später enden.

Ein Foto zu dieser Bekanntmachung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7e4be44-f07b-4cac-8d08-efac157cbe3e



SEGMENT-ÜBERSICHT

($Millions unless otherwise noted) For the three months ended September 30, Sales Adjusted EBIT 2019 2018 Change 2019 2018 Change Body Exteriors & Structures $ 3,984 $ 4,180 $ (196 ) $ 306 $ 326 $ (20 ) Power & Vision 2,696 2,947 (251 ) 167 259 (92 ) Seating Systems 1,266 1,219 47 56 69 (13 ) Complete Vehicles 1,516 1,391 125 29 24 5 Corporate and Other (143 ) (119 ) (24 ) - 21 (21 ) Total Reportable Segments $ 9,319 $ 9,618 $ (299 ) $ 558 $ 699 $ (141 )

For the three months ended September 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2019 2018 Change Body Exteriors & Structures 7.7 % 7.8 % (0.1 )% Power & Vision 6.2 % 8.8 % (2.6 )% Seating Systems 4.4 % 5.7 % (1.3 )% Complete Vehicles 1.9 % 1.7 % 0.2 % Consolidated Average 6.0 % 7.3 % (1.3 )% ($Millions unless otherwise noted) For the nine months ended September 30, Sales Adjusted EBIT 2019 2018 Change 2019 2018 Change Body Exteriors & Structures $ 12,535 $ 13,350 $ (815 ) $ 1,010 $ 1,057 $ (47 ) Power & Vision 8,587 9,334 (747 ) 584 917 (333 ) Seating Systems 4,151 4,113 38 233 316 (83 ) Complete Vehicles 5,246 4,331 915 100 44 56 Corporate and Other (483 ) (438 ) (45 ) 28 43 (15 ) Total Reportable Segments $ 30,036 $ 30,690 $ (654 ) $ 1,955 $ 2,377 $ (422 )

For the nine months ended September 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2019 2018 Change Body Exteriors & Structures 8.1 % 7.9 % 0.2 % Power & Vision 6.8 % 9.8 % (3.0 )% Seating Systems 5.6 % 7.7 % (2.1 )% Complete Vehicles 1.9 % 1.0 % 0.9 % Consolidated Average 6.5 % 7.7 % (1.2 )%

Weitere Details zu unseren Segmentergebnissen finden Sie in unserem Konzernlagebericht und der Analyse der operativen und Finanzergebnissen sowie unseren Zwischenabschlüssen.

AKTUALISIERTE PROGNOSE 2019

Current Previous Light Vehicle Production (Units) North America 16.3 million 16.6 million Europe 21.4 million 21.4 million Segment Sales Body Exteriors & Structures $16.2 - $16.6 billion $16.3 - $17.1 billion Power & Vision $11.1 - $11.4 billion $11.0 - $11.6 billion Seating Systems $5.4 - $5.6 billion $5.4 - $5.8 billion Complete Vehicles $6.6 - $6.8 billion $6.8 - $7.2 billion Total Sales $38.7 - $39.8 billion $38.9 - $41.1 billion Adjusted EBIT Margin(2) 6.3% - 6.5% 6.6% - 6.9% Equity Income (included in EBIT) $145 - $175 million $150 - $195 million Interest Expense, net Approximately $85 million Approximately $90 million Income Tax Rate(3) Approximately 23% Approximately 24% Net Income attributable to Magna $1.8 - $1.9 billion $1.9 - $2.1 billion Capital Spending Approximately $1.6 billion Approximately $1.6 billion (2) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales

(3) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation

Bei dieser Prognose für 2019 sind wir von folgenden Annahmen ausgegangen:

Produktionsvolumina von leichten Nutzfahrzeugen in 2019 (wie oben beschrieben);

keine wesentlichen unangekündigten Akquisitionen oder Veräußerungen von Geschäftsbereichen; und

Folgende Devisenkurse werden für die Währungen der meisten Länder, in denen wir Geschäfte tätigen verwendet:

° 1 Kanadischer Dollar entspricht 0,754 US-Dollar

° 1 Euro entspricht 1,129 US-Dollar

Unser aktualisierter Ausblick für 2019 spiegelt unsere Einschätzung der Auswirkung des GM-Streiks auf das dritte und vierte Quartal wider.

ABGLEICH VON NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Adjusted EBIT The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: For the three months ended

September 30, 2019 2018 Net (loss) Income $ (364 ) $ 560 Add: Interest expense, net 18 23 Other expense, net 859 2 Income taxes 45 114 Adjusted EBIT $ 558 $ 699 Adjusted EBIT as a percentage of sales ("Adjusted EBIT margin") Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: For the three months ended

September 30, 2019 2018 Sales $ 9,319 $ 9,618 Adjusted EBIT $ 558 $ 699 Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.0 % 7.3 % Adjusted diluted earnings per share The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: For the three months ended

September 30, 2019 2018 Net (loss) income attributable to Magna International Inc. $ (233 ) $ 554 Add: Other expense, net 859 2 Tax effect on Other expense, net (61 ) - Loss attributable to non-controlling interests related to Other expense, net (127 ) - Reassessment of deferred tax balances - (21 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 438 $ 535 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the year (millions): 310.7 343.0 Adjusted diluted earnings per share $ 1.41 $ 1.56

ABGLEICH VON NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Adjusted EBIT The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: For the nine months ended

September 30, 2019 2018 Net Income $ 1,187 $ 1,865 Add: Interest expense, net 63 67 Other expense (income), net 248 (34 ) Income taxes 457 479 Adjusted EBIT $ 1,955 $ 2,377 Adjusted EBIT as a percentage of sales ("Adjusted EBIT margin") Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: For the nine months ended

September 30, 2019 2018 Sales $ 30,036 $ 30,690 Adjusted EBIT $ 1,955 $ 2,377 Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.5 % 7.7 % Adjusted diluted earnings per share The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: For the nine months ended

September 30, 2019 2018 Net income attributable to Magna International Inc. $ 1,325 $ 1,840 Add: Other expense (income), net 248 (34 ) Tax effect on Other expense (income), net 32 3 Loss attributable to non-controlling interests related - to Other expense (income), net (127 ) - Reassessment of deferred tax balances - (21 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 1,478 $ 1,788 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the year (millions): 319.1 352.3 Adjusted diluted earnings per share $ 4.63 $ 5.08

Einige der oben genannten zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung werden auf Non-GAAP-Basis bereitgestellt. Wir stellen keine Überleitung solcher zukunftsgerichteten Kennzahlen an vergleichbaren, gemäß U.S. GAAP berechneten und ausgewiesenen Finanzkennzahlen zur Verfügung. Dies wäre potenziell irreführend und nicht praktisch, da es schwierig ist, Posten zu projizieren, die in welcher Zeitperiode auch immer den laufenden Betrieb nicht widerspiegeln. Das Ausmaß dieser Posten könnte jedoch erheblich sein.

Diese Pressemitteilung zusammen mit unserer MD&A und der Analyse unserer operativen und Finanzergebnisse in den Zwischenabschlüssen, sind im Bereich Investor Relations auf www.magna.com/company/investorseinsehbar und wurden über das System for Electronic Document Analysis and Retrievalverfügbar, sowie über das Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval Systemzugänglich ist.

Für interessierte Analysten und Aktionäre werden wir am Freitag, den 8. November 2019, um 8:00 Uhr ETübertragen. Die Folienpräsentation zur Telefonkonferenz wird am Freitag vor der Konferenz auf unserer Website verfügbar sein.

TAGS

Quartalsergebnisse, Finanzergebnisse

INVESTOR CONTACT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com ¦ 905.726.7035

MEDIA CONTACT

Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com ¦ 248.631.5396

UNSER UNTERNEHMEN (4)

Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen. Wir verfügen über mehr als 166.000 unternehmerisch-orientierten Mitarbeitern sowie 346 Zentren für die Produktion und 92 Zentren für die Produktentwicklung, Engineering und den Vertrieb in 28 Ländern. Wir haben das Fachwissen für die Konstruktion und Auftragsproduktion ganzer Fahrzeuge sowie Produktionsfähigkeiten für unter anderem Aufbau, Karosserie, Außendesign, Antrieb, aktive Fahrerassistenz, Elektronik, Mechatronik, Spiegel und Lampen, Beleuchtung und Dachsysteme. Magna verfügt außerdem über Elektronik- und Software-Fähigkeiten in vielen dieser Bereiche. Unsere Stammaktien werden an den Aktienbörsen von Toronto (MG) und New York (MGA) gehandelt.

(4) Die Zahlen für die Produktionsbetriebe, Produktentwicklung, Engineering- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter schließen gewisse at-equity-konsolidierte Beteiligungen mit ein.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" dar (zusammen: "zukunftsgerichtete Aussagen") und sollen Informationen über die derzeitigen Erwartungen und Pläne der Geschäftsführung liefern. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter Umständen nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen enthalten sowie Aussagen über unsere zukünftigen Pläne, strategische Ziele oder wirtschaftliche Ergebnisse oder die ihnen zugrunde liegenden Annahmen, sowie sonstige Aussagen, die keine historischen Fakten zitieren. Wir verwenden Wörter wie "unter Umständen", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "abzielen", "vorhersagen", "prognostizieren", "veranschlagen", "schätzen", "anvisieren" und ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich:

Erwartetes Wachstum in unseren Getrag-Betrieben;

Die Prognose von Magna für die Produktion von Leichtfahrzeugen in Nordamerika und Europa;

Erwarteter Gesamtumsatz, basierend auf dieser Leichtfahrzeugproduktion, einschließlich der erwarteten Aufteilung nach Berichtssegmenten;

Bereinigte EBIT-Marge;

Erwarteter Free Cashflow; Beteiligungsertrag;

Zinsaufwand, netto;

Ertragssteuersatz;

Der Magna zurechenbarer Nettogewinn;

Investitionen; und

Rückzahlungen von Kapital an unsere Aktionäre, unter anderem durch Dividenden und Aktienrückkäufe.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns zurzeit verfügbar sind und basieren auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrung und unserer Einschätzung von historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren anstellen, die wir den Umständen entsprechend für angemessen halten. Auch wenn wir davon ausgehen, eine vernünftige Basis dafür zu haben, solche zukunftsgerichtete Aussagen zu machen, sind sie keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Folgen. Ob tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, hängt von einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten ab, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Effekte schwer vorherzusagen sind, wie unter anderem:

Risiken im Zusammenhang mit der Automobilindustrie

wirtschaftliche Zyklizität;

Abnahme von regionalen Produktionsvolumen;

intensiver Wettbewerb;

potenzielle Einschränkungen des freien Handels;

Zollkonflikte;

Risiken im Zusammenhang mit Kunden und Lieferanten

Umsatzkonzentration mit sechs Kunden;

Verschiebungen bei Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten;

Verschiebungen bei "take rates" für Produkte, die wir verkaufen;

Fluktuationen bei Quartalsumsätzen;

potenzielle Verluste von wesentlichen Kundenbestellungen;

eine Verschlechterung der finanziellen Bedingungen unseres Lieferantenbasis;

OEM-Konsolidierung;

Operative Fertigungsrisiken;

Risiken beim Launch neuer Produkte und Werke;

operative Leistungsschwäche;

Umstrukturierungskosten;

Abschreibungen;

Arbeitskämpfe;

Lieferantenausfälle;

Klimawandel-Risiken;

Gewinnung/ Verbleib von qualifizierten Arbeitern;

IT-Sicherheitsrisiken IT-/Cybersicherheitsverletzung;

Preisrisiken

Preisrisiken zwischen Zeit des Angebots und Produktionsbeginn;

Preiszugeständnisse;

Rohstoffkosten;

Einbruch bei Stahlschrottpreisen; Gewährleistungs-/Rückrufrisiken

Kosten im Zusammenhang mit der Reparatur oder dem Austausch defekter Produkte, auch aufgrund eines Rückrufs;

Gewährleistung- oder Rückrufkosten, die eine Gewährleistungsrückstellung oder eine Versicherungsdeckung überschreiten;

Übernahmerisiken

inhärente Risiken bei Zusammenschlüssen und Übernahmen;

Übernahmeintegrationsrisiken;

Sonstige Geschäftsrisiken;

Risiken bezüglich Geschäftstätigkeiten über Joint Ventures;

unsere Fähigkeit, konsistent innovative Produkte oder Prozesse zu entwickeln und zu kommerzialisieren;

Unser sich veränderndes Geschäftsrisikoprofil in der Folge zunehmender Investitionen in Elektrifizierung und autonomes Fahren, einschließlich: höhere Kosten für Forschung und Entwicklung, und Herausforderungen bei der Angebotserstellung von Produkten, bei denen wir keine ausreichende Erfahrung in der Angebotserstellung haben;

Risiken der Geschäftstätigkeit in fremden Märkten;

Fluktuationen der Fremdwährungskurse;

Steuerrisiken;

reduzierte finanzielle Flexibilität in Folge eines Wirtschaftsschocks;

Änderungen in der Einstufung unserer Kreditwürdigkeit;

Rechtliche, regulatorische und sonstige Risiken

Kartellrisiken;

rechtliche Ansprüche und/oder regulatorische Maßnahmen gegen uns; und

Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich solcher, die sich auf Fahrzeugemissionen beziehen.

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen raten wir Lesern, kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu legen und Leser sollten insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denen abweichen könnten, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellt wurden, einschließlich der oben genannten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die in diesem Dokument detaillierter im Abschnitt "Branchentrends und -risiken" diskutiert werden und in unserem jährlichen Informationsformular dargelegt werden, das wir bei der Wertpapierkommission in Kanada eingereicht haben, sowie unserem Jahresbericht auf Formular 40-F, das wir bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht haben, sowie nachfolgenden Einreichungen.