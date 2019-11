Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Die Singapur-Tochter des Zahlungsdienstleisters hat für die Jahresbilanz 2017 kein Testat erhalten. Laut den Prüfern ist keine richtige und vollständige Einschätzung aktuell möglich. Bei den Verkäufen steht Rheinmetall auf dem fünften Platz. Die aktuelle Kapitalmarktveranstaltung kommt bei den Anlegern des Konzerns nicht gut an. Auf der Veranstaltung rudert Rheinmetall auch etwas bei den Planungen für das laufenden Geschäftsjahr zurück.