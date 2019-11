NEW YORK, Nov. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der frühere CEO der Cleveland Clinic, Dr. Delos M. "Toby" Cosgrove, ist jetzt als Senior Advisor für InnovaHealth Partners ("InnovaHealth") tätig.



Dr. Cosgrove war von 2004 bis Mai 2017 CEO und President der Cleveland Clinic und fungiert nun als Executive Advisor, der zusammen mit der Leitung der Cleveland Clinic an Wachstumsstrategien arbeitet. Als CEO und President der Cleveland Clinic konzentrierte er sich auf die Verbesserung der Patientenerfahrung und der medizinischen Ergebnisse, die Neuorganisation der Dienstleistungen und die Stärkung der Finanzen des Unternehmens.

Mortimer ("Tim") Berkowitz III, President und Chief Executive Officer von InnovaHealth, sagte: "Wir freuen uns sehr, Dr. Cosgrove im Team von InnovaHealth begrüßen zu dürfen. Als wegweisender Chirurg, Innovator in der Medizintechnik und außerordentliche Führungsperson im Gesundheitswesen teilt Dr. Cosgrove unsere strategische Vision, den Marktzugang für innovative Medizintechnik zu erweitern, die einen großen ungedeckten klinischen Bedarf deckt. Seine breite globale Präsenz und Erfahrung werden unsere Investitionspipeline erweitern, die Wertschöpfung für unsere Portfolio-Unternehmen steigern und unsere strategischen Beziehungen in der Medizintechnikbranche weiter festigen."

Nach seiner Tätigkeit als Chirurg bei der US Air Force trat Dr. Cosgrove 1975 in die Cleveland Clinic ein und wurde 1989 zum Vorsitzenden der Abteilung für Thorax- und Herz-Kreislauf-Chirurgie ernannt. Als anerkannter Herz-Thorax-Chirurg führte Dr. Cosgrove mehr als 22.000 Operationen durch, bevor er sich 2006 aus dem Bereich der Operationen zurückzog, und hat sich durch seine Expertise in der Klappenreparatur einen internationalen Ruf erworben. Dr. Cosgrove war der erste Chirurg, der 1996 eine minimalinvasive Mitralklappenoperation durchführte, und hält 30 Patente für medizinische Innovationen.

Dr. Cosgrove ist Mitglied der National Academy of Medicine und Fellow der National Academy of Inventors. 2016 war er Fortune Businessperson des Jahres (Nr. 14). Im Jahr 2018 wurde er Berater des Google Cloud-Teams für Gesundheits- und Biowissenschaften. Drei aufeinanderfolgende Präsidenten der Vereinigten Staaten haben ihn zu Gesundheitsfragen konsultiert.

Dr. Cosgrove kommentierte dies wie folgt: "Ich freue mich sehr, dem Team von InnovaHealth beizutreten. Dies ist eine einzigartig qualifizierte Beteiligungsgesellschaft, die in bewährte Medizintechnologien investiert, um klinische Ergebnisse zu verbessern, Operationen zu vereinfachen und die Kosten für die Gesundheitsversorgung zu senken. Dies sind dringend benötigte Maßnahmen in der Welt des Gesundheitswesens und der Investmentansatz von InnovaHealth ist eine Win-Win-Situation für Patienten, Kliniker und Investoren."

Über InnovaHealth Partners

Das in New York (USA) ansässige Unternehmen InnovaHealth Partners, LP, ist die führende auf Medizintechnik spezialisierte Wachstumsbeteiligungsgesellschaft. Das Team von InnovaHealth verwaltet rund 200 Millionen US-Dollar und verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in Bezug auf Investitionen auf dem globalen Markt für Medizintechnik.