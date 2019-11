Zürich (ots) - Im Rahmen des Shopping-Events Black Friday erzielt das Schweizer Familienunternehmen Schuhhaus Walder ungewöhnliche Erfolge: Die Firma gibt zwar keine Rabatte, kommt aber trotzdem auf ein starkes Umsatzwachstum: «2018 gab es eine erneute Steigerung von 30 Prozent», sagt Daniel Walder. Der Firmenchef führt dies auf seine karitative Aktion zurück sowie auf das hohe Publikumsinteresse an dem Shopping-Event: «Sicher ist es uns gelungen, die verstärkten Frequenzen in den Innenstädten und Einkaufszentren abzuschöpfen - zum Normalpreis.» Mit Blick auf den Black Friday organisierte die «Handelszeitung» ein Gespräch mit drei Handelsexperten über den US-Shopping-Aktionstag, der sich seit 2015 fest etabliert hat in der Schweiz und weiterhin umstritten ist.



