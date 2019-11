Vaduz (ots) - Am Mittwoch, 20. November 2019 besuchte Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch die 6. und 7. Klassen des Liechtensteinischen Gymnasiums und beantwortete die Fragen der Schülerinnen und Schüler zu aktuellen politischen Themen des Landes. Moderiert wurde die Veranstaltung von den beiden Sechstklässlern Noa Kaiser und Daniel Elkuch.



Ein Schwerpunkt lag auf den gegenwärtigen Entwicklungen und anstehenden Herausforderungen im Bereich Verkehr und Energie. Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erkundigten sich bei Daniel Risch nach den geplanten Massnahmen des Ministeriums und diskutierten über zukunftsfähige Lösungsansätze zur Steuerung der Mobilitätsströme und Nutzung erneuerbarer Energien. Darüber hinaus bot sich den Schülerinnen und Schüler aber auch die Gelegenheit, aus erster Hand einen Einblick in den Alltag eines Regierungsmitglieds zu erhalten. Die Gesprächsrunde fand auf Initiative der Lehrerin Marlies Kessler im Rahmen des Wahlpflichtkurses "Politik in Liechtenstein und Umgebung" des Liechtensteinischen Gymnasiums statt.



