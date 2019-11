DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 122,6 EUR 104945,6 EUR 122,6 EUR 1751341 EUR 122,38 EUR 16276,54 EUR 122,38 EUR 3671,4 EUR 122,32 EUR 11253,44 EUR 122,3 EUR 16388,2 EUR 122,28 EUR 5747,16 EUR 122,28 EUR 13328,52 EUR 122,28 EUR 3057 EUR 122,3 EUR 3913,6 EUR 122,32 EUR 6482,96 EUR 122,32 EUR 10397,2 EUR 122,34 EUR 10888,26 EUR 122,34 EUR 5627,64 EUR 122,34 EUR 1101,06 EUR 122,34 EUR 12845,7 EUR 122,3 EUR 2812,9 EUR 122,32 EUR 16757,84 EUR 122,28 EUR 5991,72 EUR 122,28 EUR 6969,96 EUR 122,16 EUR 18201,84 EUR 122,12 EUR 11235,04 EUR 122,12 EUR 5251,16 EUR 122,1 EUR 6227,1 EUR 122,1 EUR 12698,4 EUR 122,02 EUR 5856,96 EUR 121,98 EUR 19882,74 EUR 121,96 EUR 9025,04 EUR 121,96 EUR 17562,24 EUR 121,96 EUR 975,68 EUR 121,96 EUR 731,76 EUR 121,96 EUR 1951,36 EUR 121,96 EUR 243,92 EUR 121,84 EUR 18032,32 EUR 121,82 EUR 609,1 EUR 121,82 EUR 18029,36 EUR 121,72 EUR 10224,48 EUR 121,78 EUR 2800,94 EUR 121,58 EUR 9483,24 EUR 121,58 EUR 851,06 EUR 121,58 EUR 8632,18 EUR 121,6 EUR 10214,4 EUR 121,58 EUR 2431,6 EUR 121,58 EUR 5227,94 EUR 121,58 EUR 2431,6 EUR 121,6 EUR 18604,8 EUR 121,64 EUR 7906,6 EUR 121,64 EUR 4014,12 EUR 121,64 EUR 7176,76 EUR 121,64 EUR 7663,32 EUR 121,64 EUR 10096,12 EUR 121,66 EUR 16302,44 EUR 121,66 EUR 8272,88 EUR 121,48 EUR 2794,04 EUR 121,52 EUR 19929,28 EUR 121,5 EUR 16888,5 EUR 121,5 EUR 2187 EUR 121,58 EUR 17264,36 EUR 121,52 EUR 10572,24 EUR 121,52 EUR 8749,44 EUR 121,56 EUR 6807,36 EUR 121,54 EUR 1336,94 EUR 121,54 EUR 18838,7 EUR 121,46 EUR 17611,7 EUR 121,52 EUR 8992,48 EUR 121,52 EUR 8263,36 EUR 121,56 EUR 607,8 EUR 121,56 EUR 17747,76 EUR 121,56 EUR 1215,6 EUR 121,6 EUR 19942,4 EUR 121,6 EUR 17875,2 EUR 121,76 EUR 2435,2 EUR 121,76 EUR 15950,56 EUR 121,76 EUR 1948,16 EUR 121,62 EUR 8026,92 EUR 121,62 EUR 11432,28 EUR 121,6 EUR 19699,2 EUR 121,64 EUR 16421,4 EUR 121,62 EUR 4256,7 EUR 121,62 EUR 729,72 EUR 121,62 EUR 608,1 EUR 121,62 EUR 1702,68 EUR 121,62 EUR 3040,5 EUR 121,62 EUR 6810,72 EUR 121,58 EUR 18115,42 EUR 121,64 EUR 16786,32 EUR 121,58 EUR 9969,56 EUR 121,58 EUR 6322,16 EUR 121,56 EUR 17504,64 EUR 121,54 EUR 13734,02 EUR 121,58 EUR 1458,96 EUR 121,58 EUR 15440,66 EUR 121,7 EUR 19593,7 EUR 121,54 EUR 17744,84 EUR 121,42 EUR 402143,04 EUR 121,34 EUR 19050,38 EUR 121,36 EUR 12257,36 EUR 121,4 EUR 17360,2 EUR 121,38 EUR 18207 EUR 121,38 EUR 485,52 EUR 121,42 EUR 15784,6 EUR 121,42 EUR 607,1 EUR 121,32 EUR 5216,76 EUR 121,32 EUR 18804,6 EUR 121,54 EUR 9115,5 EUR 121,54 EUR 10452,44 EUR 121,48 EUR 18950,88 EUR 121,5 EUR 11907 EUR 121,48 EUR 7167,32 EUR 121,62 EUR 11675,52 EUR 121,62 EUR 1702,68 EUR 121,62 EUR 2067,54 EUR 121,62 EUR 1094,58 EUR 121,56 EUR 2795,88 EUR 121,54 EUR 17137,14 EUR 121,58 EUR 10212,72 EUR 121,58 EUR 3404,24 EUR 121,58 EUR 1458,96 EUR 121,56 EUR 9967,92 EUR 121,56 EUR 7415,16 EUR 121,56 EUR 364,68 EUR 121,56 EUR 5591,76 EUR 121,58 EUR 8632,18 EUR 121,58 EUR 9969,56 EUR 121,6 EUR 16902,4 EUR 121,56 EUR 17626,2 EUR 121,62 EUR 1824,3 EUR 121,62 EUR 17634,9 EUR 121,68 EUR 5597,28 EUR 121,68 EUR 7179,12 EUR 121,66 EUR 17519,04 EUR 121,66 EUR 1338,26 EUR 121,78 EUR 18510,56 EUR 121,76 EUR 2800,48 EUR 121,74 EUR 2800,02 EUR 121,74 EUR 10347,9 EUR 121,72 EUR 2799,56 EUR 121,8 EUR 243,6 EUR 121,8 EUR 13641,6 EUR 121,8 EUR 3288,6 EUR 121,8 EUR 2070,6 EUR 121,8 EUR 730,8 EUR 121,78 EUR 2435,6 EUR 121,78 EUR 4384,08 EUR 121,78 EUR 2313,82 EUR 121,78 EUR 4749,42 EUR 121,76 EUR 11688,96 EUR 121,94 EUR 14632,8 EUR 121,94 EUR 3780,14 EUR 121,9 EUR 19138,3 EUR 121,9 EUR 5851,2 EUR 121,9 EUR 365,7 EUR 121,9 EUR 7801,6 EUR 121,9 EUR 10971 EUR 121,96 EUR 16708,52 EUR 122,04 EUR 1342,44 EUR 122 EUR 2806 EUR 122,06 EUR 19285,48 EUR 122,02 EUR 14642,4 EUR 122,02 EUR 5246,86 EUR 122,12 EUR 10990,8 EUR 122,16 EUR 2809,68 EUR 122,18 EUR 16494,3 EUR 122,18 EUR 3787,58 EUR 122,14 EUR 9771,2 EUR 122,14 EUR 10259,76 EUR 122,06 EUR 18797,24 EUR 121,98 EUR 16711,26 EUR 122,08 EUR 16847,04 EUR 122,08 EUR 1220,8 EUR 122,18 EUR 5009,38 EUR 122,18 EUR 13561,98 EUR 122,1 EUR 7936,5 EUR 122,1 EUR 12087,9 EUR 121,9 EUR 17066 EUR 121,9 EUR 1950,4 EUR 121,9 EUR 487,6 EUR 121,88 EUR 17794,48 EUR 121,84 EUR 2802,32 EUR 121,88 EUR 19500,8 EUR 122 EUR 18910 EUR 121,9 EUR 2803,7 EUR 121,92 EUR 15849,6 EUR 121,92 EUR 1097,28 EUR 122,04 EUR 6590,16 EUR 122,04 EUR 10861,56 EUR 122,04 EUR 2562,84 EUR 122,02 EUR 10249,68 EUR 122,18 EUR 2565,78 EUR 122,18 EUR 10996,2 EUR 122,18 EUR 8796,96 EUR 122,16 EUR 5985,84 EUR 122,16 EUR 9284,16 EUR 122,16 EUR 2809,68 EUR 122,16 EUR 977,28 EUR 122,02 EUR 5978,98 EUR 122,02 EUR 5490,9 EUR 122,02 EUR 8297,36 EUR 122,1 EUR 4761,9 EUR 122,16 EUR 11483,04 EUR 122,22 EUR 5622,12 EUR 122,22 EUR 8555,4 EUR 122,22 EUR 11488,68 EUR 122,18 EUR 2810,14 EUR 122,16 EUR 11483,04 EUR 122,18 EUR 14417,24 EUR 122,18 EUR 2077,06 EUR 122,1 EUR 18315 EUR 122,1 EUR 14163,6 EUR 122,2 EUR 18085,6 EUR 122,28 EUR 16507,8 EUR 122,32 EUR 6727,6 EUR 122,42 EUR 2938,08 EUR 122,56 EUR 11398,08 EUR 122,54 EUR 7107,32 EUR 122,5 EUR 33075 EUR 122,5 EUR 28787,5 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,1383 EUR 4233801,7200 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-15; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55135 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0284 2019-11-20/17:02