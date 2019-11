UX-Box ist ein freies Prototyping-Tool unter Open-Source-Lizenz, das derzeit noch in einer frühen Beta vorliegt, aber bereits getestet werden kann. UX-Box ist eine web-basierte App, die sich am ehesten mit Figma vergleichen lässt. Nutzer erstellen Design-Prototypen über eine an Grafikprogramme angelehnte Oberfläche. Das native Dateiformat von UX-Box ist SVG (Scalable Vector-Graphics), das freie Vektorformat für frei skalierbare Grafiken. Damit können die mit UX-Box erstellten Prototypen an jede SVG-fähige Software übergeben und dort ...

