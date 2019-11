DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 122,32 EUR 1223,2 EUR 122,28 EUR 3301,56 EUR 122,28 EUR 2812,44 EUR 122,28 EUR 2934,72 EUR 122,28 EUR 2812,44 EUR 122,28 EUR 1345,08 EUR 122,3 EUR 1100,7 EUR 122,3 EUR 2812,9 EUR 122,3 EUR 5014,3 EUR 122,3 EUR 5136,6 EUR 122,3 EUR 8805,6 EUR 122,32 EUR 17124,8 EUR 122,3 EUR 2812,9 EUR 122,32 EUR 2813,36 EUR 122,32 EUR 5015,12 EUR 122,28 EUR 611,4 EUR 122,12 EUR 5251,16 EUR 122,12 EUR 13799,56 EUR 122,12 EUR 1221,2 EUR 122,06 EUR 1952,96 EUR 122,06 EUR 1342,66 EUR 122,06 EUR 4638,28 EUR 122,06 EUR 11961,88 EUR 121,98 EUR 6952,86 EUR 121,98 EUR 12563,94 EUR 121,94 EUR 975,52 EUR 121,9 EUR 121,9 EUR 121,9 EUR 2316,1 EUR 121,82 EUR 16811,16 EUR 121,78 EUR 2557,38 EUR 121,78 EUR 17292,76 EUR 121,86 EUR 731,16 EUR 121,64 EUR 7541,68 EUR 121,64 EUR 9852,84 EUR 121,62 EUR 1702,68 EUR 121,62 EUR 4986,42 EUR 121,6 EUR 9484,8 EUR 121,6 EUR 729,6 EUR 121,58 EUR 6686,9 EUR 121,58 EUR 3525,82 EUR 121,66 EUR 8272,88 EUR 121,68 EUR 16791,84 EUR 121,68 EUR 1460,16 EUR 121,66 EUR 4744,74 EUR 121,66 EUR 9611,14 EUR 121,66 EUR 3163,16 EUR 121,64 EUR 2919,36 EUR 121,64 EUR 14718,44 EUR 121,54 EUR 15070,96 EUR 121,54 EUR 3038,5 EUR 121,46 EUR 13239,14 EUR 121,48 EUR 2794,04 EUR 121,48 EUR 2186,64 EUR 121,46 EUR 18340,46 EUR 121,54 EUR 2795,42 EUR 121,54 EUR 2430,8 EUR 121,52 EUR 1215,2 EUR 121,52 EUR 2794,96 EUR 121,76 EUR 1461,12 EUR 121,76 EUR 2800,48 EUR 121,68 EUR 19103,76 EUR 121,68 EUR 18982,08 EUR 121,56 EUR 17261,52 EUR 121,56 EUR 1944,96 EUR 121,62 EUR 11553,9 EUR 121,62 EUR 4013,46 EUR 121,66 EUR 13260,94 EUR 121,66 EUR 3041,5 EUR 121,66 EUR 13260,94 EUR 121,66 EUR 1581,58 EUR 121,64 EUR 3284,28 EUR 121,64 EUR 6446,92 EUR 121,64 EUR 5230,52 EUR 121,64 EUR 1216,4 EUR 121,64 EUR 121,64 EUR 121,58 EUR 486,32 EUR 121,58 EUR 12401,16 EUR 121,58 EUR 4741,62 EUR 121,6 EUR 19699,2 EUR 121,58 EUR 2796,34 EUR 121,58 EUR 1094,22 EUR 121,54 EUR 364,62 EUR 121,38 EUR 2791,74 EUR 121,38 EUR 2791,74 EUR 121,36 EUR 485,44 EUR 121,42 EUR 971,36 EUR 121,28 EUR 1940,48 EUR 121,28 EUR 1940,48 EUR 121,28 EUR 1334,08 EUR 121,28 EUR 6064 EUR 121,28 EUR 6549,12 EUR 121,28 EUR 848,96 EUR 121,4 EUR 1942,4 EUR 121,4 EUR 9833,4 EUR 121,4 EUR 16267,6 EUR 121,56 EUR 8995,44 EUR 121,56 EUR 1215,6 EUR 121,56 EUR 4254,6 EUR 121,56 EUR 5470,2 EUR 121,54 EUR 20175,64 EUR 121,58 EUR 17750,68 EUR 121,54 EUR 11546,3 EUR 121,54 EUR 8629,34 EUR 121,78 EUR 10960,2 EUR 121,78 EUR 7306,8 EUR 121,76 EUR 15707,04 EUR 121,76 EUR 3774,56 EUR 121,74 EUR 730,44 EUR 121,74 EUR 2800,02 EUR 121,78 EUR 10960,2 EUR 121,74 EUR 2556,54 EUR 121,96 EUR 16952,44 EUR 121,92 EUR 19994,88 EUR 121,98 EUR 16833,24 EUR 122,02 EUR 6345,04 EUR 122,02 EUR 7077,16 EUR 122,16 EUR 2809,68 EUR 122,16 EUR 2809,68 EUR 122,1 EUR 6471,3 EUR 122,1 EUR 10989 EUR 122,1 EUR 1953,6 EUR 121,94 EUR 16705,78 EUR 121,94 EUR 1463,28 EUR 122,02 EUR 10981,8 EUR 122,02 EUR 6589,08 EUR 121,88 EUR 2559,48 EUR 121,88 EUR 10847,32 EUR 121,88 EUR 5484,6 EUR 121,92 EUR 6217,92 EUR 121,92 EUR 4023,36 EUR 121,92 EUR 1097,28 EUR 121,92 EUR 4389,12 EUR 121,92 EUR 3413,76 EUR 121,84 EUR 365,52 EUR 121,84 EUR 2802,32 EUR 121,84 EUR 974,72 EUR 121,76 EUR 14002,4 EUR 121,76 EUR 1826,4 EUR 121,76 EUR 2191,68 EUR 121,86 EUR 2193,48 EUR 121,86 EUR 14501,34 EUR 122,18 EUR 2810,14 EUR 122,1 EUR 15262,5 EUR 122,12 EUR 18073,76 EUR 122,22 EUR 16255,26 EUR 122,22 EUR 1711,08 EUR 122,16 EUR 20400,72 EUR 122,34 EUR 367,02 EUR 122,34 EUR 2813,82 EUR 122,4 EUR 19461,6 EUR 122,4 EUR 11016 EUR 122,4 EUR 5018,4 EUR 122,4 EUR 1101,6 EUR 122,26 EUR 17605,44 EUR 122,48 EUR 612,4 EUR 122,48 EUR 18004,56 EUR 122,46 EUR 18124,08 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 121,8481 EUR 1062515,1000 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-15; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 