DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 122,31 EUR 19569,6 EUR 122,35 EUR 17496,05 EUR 122,25 EUR 12225 EUR 122,25 EUR 4890 EUR 122,25 EUR 733,5 EUR 122,25 EUR 244,5 EUR 122,25 EUR 244,5 EUR 121,93 EUR 18411,43 EUR 121,93 EUR 20118,45 EUR 121,97 EUR 16709,89 EUR 121,97 EUR 2561,37 EUR 121,97 EUR 853,79 EUR 121,95 EUR 16585,2 EUR 121,89 EUR 487,56 EUR 121,89 EUR 2315,91 EUR 121,89 EUR 853,23 EUR 121,89 EUR 3900,48 EUR 121,89 EUR 8532,3 EUR 121,89 EUR 2681,58 EUR 121,87 EUR 9871,47 EUR 121,91 EUR 17067,4 EUR 121,91 EUR 7070,78 EUR 121,91 EUR 6339,32 EUR 121,89 EUR 13773,57 EUR 121,77 EUR 17047,8 EUR 121,81 EUR 1096,29 EUR 121,78 EUR 20215,48 EUR 121,81 EUR 4994,21 EUR 121,81 EUR 3288,87 EUR 121,79 EUR 16441,65 EUR 121,71 EUR 1095,39 EUR 121,57 EUR 20059,05 EUR 121,58 EUR 18480,16 EUR 121,56 EUR 5834,88 EUR 121,56 EUR 4497,72 EUR 121,59 EUR 4255,65 EUR 121,59 EUR 4255,65 EUR 121,69 EUR 17523,36 EUR 121,51 EUR 850,57 EUR 121,51 EUR 2551,71 EUR 121,51 EUR 1336,61 EUR 121,47 EUR 4372,92 EUR 121,47 EUR 8867,31 EUR 121,47 EUR 1336,17 EUR 121,45 EUR 2550,45 EUR 121,45 EUR 1457,4 EUR 121,51 EUR 972,08 EUR 121,57 EUR 364,71 EUR 121,55 EUR 607,75 EUR 121,57 EUR 729,42 EUR 121,57 EUR 3039,25 EUR 121,57 EUR 850,99 EUR 121,53 EUR 850,71 EUR 121,59 EUR 972,72 EUR 121,61 EUR 851,27 EUR 121,57 EUR 972,56 EUR 121,59 EUR 1094,31 EUR 121,55 EUR 1944,8 EUR 121,6 EUR 2310,4 EUR 121,6 EUR 2310,4 EUR 121,6 EUR 2310,4 EUR 121,91 EUR 2072,47 EUR 121,91 EUR 4023,03 EUR 121,89 EUR 365,67 EUR 121,89 EUR 5850,72 EUR 121,9 EUR 5119,8 EUR 121,93 EUR 3535,97 EUR 121,93 EUR 2560,53 EUR 122,13 EUR 366,39 EUR 122,05 EUR 2929,2 EUR 122,05 EUR 2929,2 EUR 122,03 EUR 3782,93 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 121,8536 EUR 419663,8600 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-15; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - BXE PERIODIC MIC: BATP --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55119 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0293 2019-11-20/17:04