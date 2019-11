DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 121,56 EUR 238014,48 EUR 121,56 EUR 2356926,84 EUR 121,56 EUR 817734,12 EUR 121,56 EUR 1001897,52 EUR 121,56 EUR 1531412,88 EUR 121,56 EUR 4274535,84 EUR 121,56 EUR 1981792,68 EUR 121,56 EUR 125936,16 EUR 121,56 EUR 59442,84 EUR 121,56 EUR 71112,6 EUR 121,56 EUR 2015829,48 EUR 121,56 EUR 2520181,92 EUR 121,56 EUR 377565,36 EUR 121,56 EUR 119250,36 EUR 121,56 EUR 2213364,48 EUR 121,56 EUR 64548,36 EUR 121,78 EUR 59185,08 EUR 121,78 EUR 70875,96 EUR 121,76 EUR 31292,32 EUR 121,76 EUR 59175,36 EUR 121,76 EUR 22403,84 EUR 121,82 EUR 4750,98 EUR 121,86 EUR 66535,56 EUR 121,86 EUR 58614,66 EUR 121,86 EUR 2680,92 EUR 121,86 EUR 52887,24 EUR 121,86 EUR 72141,12 EUR 121,86 EUR 21691,08 EUR 122 EUR 47092 EUR 122 EUR 46360 EUR 121,98 EUR 60868,02 EUR 121,96 EUR 9390,92 EUR 121,96 EUR 32075,48 EUR 121,96 EUR 45003,24 EUR 121,96 EUR 27075,12 EUR 121,9 EUR 26086,6 EUR 121,9 EUR 7801,6 EUR 121,9 EUR 31815,9 EUR 121,9 EUR 3900,8 EUR 121,94 EUR 6828,64 EUR 121,94 EUR 50483,16 EUR 121,94 EUR 8291,92 EUR 121,86 EUR 16572,96 EUR 121,86 EUR 42041,7 EUR 121,86 EUR 43138,44 EUR 121,86 EUR 11332,98 EUR 121,86 EUR 24615,72 EUR 121,86 EUR 36192,42 EUR 121,88 EUR 52042,76 EUR 121,84 EUR 41912,96 EUR 121,84 EUR 25708,24 EUR 121,84 EUR 24855,36 EUR 121,84 EUR 45568,16 EUR 121,82 EUR 243,64 EUR 121,82 EUR 14252,94 EUR 121,78 EUR 14857,16 EUR 121,78 EUR 48346,66 EUR 121,78 EUR 67709,68 EUR 121,76 EUR 39084,96 EUR 121,7 EUR 60728,3 EUR 121,64 EUR 20678,8 EUR 121,64 EUR 18246 EUR 121,62 EUR 52053,36 EUR 121,62 EUR 7783,68 EUR 121,72 EUR 17649,4 EUR 121,66 EUR 34916,42 EUR 121,66 EUR 35159,74 EUR 121,68 EUR 26404,56 EUR 121,68 EUR 34313,76 EUR 121,7 EUR 5111,4 EUR 121,7 EUR 12535,1 EUR 121,7 EUR 21906 EUR 121,7 EUR 55982 EUR 121,76 EUR 608,8 EUR 121,76 EUR 730,56 EUR 121,76 EUR 1339,36 EUR 121,76 EUR 1095,84 EUR 121,76 EUR 730,56 EUR 121,76 EUR 974,08 EUR 121,78 EUR 1704,92 EUR 121,78 EUR 36777,56 EUR 121,78 EUR 32637,04 EUR 121,84 EUR 6579,36 EUR 121,84 EUR 2680,48 EUR 121,84 EUR 5239,12 EUR 121,84 EUR 61163,68 EUR 121,82 EUR 128154,64 EUR 121,8 EUR 4993,8 EUR 121,8 EUR 62239,8 EUR 121,8 EUR 10474,8 EUR 121,8 EUR 37758 EUR 121,8 EUR 23751 EUR 121,84 EUR 68108,56 EUR 121,96 EUR 23782,2 EUR 121,96 EUR 3292,92 EUR 121,96 EUR 6098 EUR 121,96 EUR 26831,2 EUR 121,96 EUR 2317,24 EUR 121,94 EUR 30972,76 EUR 121,94 EUR 9389,38 EUR 121,94 EUR 243,88 EUR 122,02 EUR 20011,28 EUR 122,02 EUR 9395,54 EUR 122,02 EUR 9395,54 EUR 122,02 EUR 21109,46 EUR 122,02 EUR 244,04 EUR 122 EUR 8174 EUR 122 EUR 62220 EUR 122,08 EUR 70562,24 EUR 122 EUR 16958 EUR 122,02 EUR 4880,8 EUR 122,02 EUR 27454,5 EUR 122,02 EUR 9395,54 EUR 122,04 EUR 50402,52 EUR 122,04 EUR 5857,92 EUR 122,04 EUR 7810,56 EUR 122 EUR 1708 EUR 122 EUR 25010 EUR 122,02 EUR 229641,64 EUR 121,98 EUR 36715,98 EUR 121,98 EUR 23786,1 EUR 121,98 EUR 9270,48 EUR 122,04 EUR 37466,28 EUR 122,06 EUR 70184,5 EUR 122,14 EUR 66566,3 EUR 122,1 EUR 5982,9 EUR 122,1 EUR 13186,8 EUR 122,1 EUR 18681,3 EUR 122,16 EUR 70852,8 EUR 122,18 EUR 28223,58 EUR 122,18 EUR 16372,12 EUR 122,18 EUR 26879,6 EUR 122,2 EUR 12953,2 EUR 122,22 EUR 19066,32 EUR 122,22 EUR 11733,12 EUR 122,22 EUR 2322,18 EUR 122,22 EUR 1466,64 EUR 122,2 EUR 45580,6 EUR 122,2 EUR 12708,8 EUR 122,16 EUR 11605,2 EUR 122,16 EUR 45565,68 EUR 122,16 EUR 1710,24 EUR 122,14 EUR 13923,96 EUR 122,14 EUR 71085,48 EUR 122,2 EUR 64399,4 EUR 122,14 EUR 8305,52 EUR 122,14 EUR 59726,46 EUR 122,14 EUR 9404,78 EUR 122,22 EUR 244,44 EUR 122,22 EUR 10633,14 EUR 122,22 EUR 54999 EUR 122,2 EUR 72098 EUR 122,2 EUR 32749,6 EUR 122,2 EUR 5621,2 EUR 122,2 EUR 21140,6 EUR 122,18 EUR 71353,12 EUR 122,24 EUR 20414,08 EUR 122,24 EUR 11979,52 EUR 122,24 EUR 38872,32 EUR 122,24 EUR 33738,24 EUR 122,24 EUR 19436,16 EUR 122,24 EUR 15891,2 EUR 122,26 EUR 60151,92 EUR 122,26 EUR 43035,52 EUR 122,24 EUR 12224 EUR 122,24 EUR 25303,68 EUR 122,22 EUR 9410,94 EUR 122,14 EUR 60703,58 EUR 122,14 EUR 10626,18 EUR 122,12 EUR 40543,84 EUR 122,12 EUR 17951,64 EUR 122,16 EUR 14048,4 EUR 122,16 EUR 22477,44 EUR 122,14 EUR 19542,4 EUR 122,16 EUR 58758,96 EUR 122,18 EUR 9041,32 EUR 122,18 EUR 3298,86 EUR 122,18 EUR 12218 EUR 122,18 EUR 12951,08 EUR 122,18 EUR 14783,78 EUR 122,18 EUR 13073,26 EUR 122,18 EUR 65488,48 EUR 122,16 EUR 59369,76 EUR 122,12 EUR 69486,28 EUR 122,1 EUR 26862 EUR 122,1 EUR 9401,7 EUR 122,1 EUR 64835,1 EUR 122,12 EUR 67898,72 EUR 122,06 EUR 9398,62 EUR 122 EUR 6954 EUR 122 EUR 36234 EUR 122,02 EUR 6589,08 EUR 122,02 EUR 7565,24 EUR 122,02 EUR 55763,14 EUR 121,98 EUR 30007,08 EUR 121,98 EUR 16101,36 EUR 121,98 EUR 4879,2 EUR 121,9 EUR 65460,3 EUR 121,86 EUR 5118,12 EUR 121,86 EUR 57030,48 EUR 121,84 EUR 59945,28 EUR 121,84 EUR 5239,12 EUR 121,92 EUR 14996,16 EUR 121,92 EUR 9387,84 EUR 121,9 EUR 55464,5 EUR 121,9 EUR 13287,1 EUR 121,84 EUR 68474,08 EUR 121,86 EUR 67144,86 EUR 121,96 EUR 9390,92 EUR 121,84 EUR 44958,96 EUR 121,84 EUR 24002,48 EUR 121,84 EUR 51903,84 EUR 121,84 EUR 7554,08 EUR 121,84 EUR 11087,44 EUR 121,84 EUR 58239,52 EUR 121,82 EUR 26800,4 EUR 121,82 EUR 36667,82 EUR 121,84 EUR 65062,56 EUR 121,76 EUR 4748,64 EUR 121,76 EUR 59175,36 EUR 121,74 EUR 38591,58 EUR 121,74 EUR 4747,86 EUR 121,68 EUR 43683,12 EUR 121,68 EUR 14479,92 EUR 121,68 EUR 8030,88 EUR 121,68 EUR 35287,2 EUR 121,68 EUR 63516,96 EUR 121,7 EUR 31642 EUR 121,7 EUR 39065,7 EUR 121,74 EUR 13269,66 EUR 121,88 EUR 71421,68 EUR 121,92 EUR 71079,36 EUR 121,86 EUR 24128,28 EUR 121,96 EUR 5488,2 EUR 121,96 EUR 7317,6 EUR 121,96 EUR 42564,04 EUR 121,88 EUR 62158,8 EUR 121,9 EUR 3291,3 EUR 121,9 EUR 67776,4 EUR 121,9 EUR 21576,3 EUR 121,9 EUR 19747,8 EUR 121,9 EUR 10117,7 EUR 121,92 EUR 36576 EUR 122,04 EUR 25872,48 EUR 122,04 EUR 3051 EUR 122,04 EUR 32096,52 EUR 122,1 EUR 53357,7 EUR 122,1 EUR 5006,1 EUR 121,82 EUR 35327,8 EUR 121,82 EUR 37764,2 EUR 121,82 EUR 28384,06 EUR 121,82 EUR 28140,42 EUR 121,82 EUR 32038,66 EUR 121,82 EUR 24973,1 EUR 121,82 EUR 21805,78 EUR 121,82 EUR 17176,62 EUR 121,78 EUR 38117,14 EUR 121,78 EUR 23990,66 EUR 121,82 EUR 46047,96 EUR 121,82 EUR 65539,16 EUR 121,84 EUR 9503,52 EUR 121,84 EUR 69814,32 EUR 121,9 EUR 43274,5 EUR 121,9 EUR 24501,9 EUR 122,08 EUR 62138,72 EUR 122,06 EUR 9276,56 EUR 122,04 EUR 19282,32 EUR 122,04 EUR 8176,68 EUR 122,04 EUR 10739,52 EUR 122,04 EUR 16109,28 EUR 122,04 EUR 18916,2 EUR 122,04 EUR 31730,4 EUR 122,12 EUR 3663,6 EUR 122,12 EUR 34193,6 EUR 122,14 EUR 9893,34 EUR 122,14 EUR 55817,98 EUR 122,1 EUR 37973,1 EUR 122,1 EUR 17216,1 EUR 122,1 EUR 2808,3 EUR 122,18 EUR 10140,94 EUR 122,18 EUR 59990,38 EUR 122,16 EUR 30906,48 EUR 122,16 EUR 34815,6 EUR 122,24 EUR 26648,32 EUR 122,24 EUR 36183,04 EUR 122,24 EUR 15157,76 EUR 122,24 EUR 28726,4 EUR 122,34 EUR 16760,58 EUR 122,34 EUR 24590,34 EUR 122,38 EUR 6975,66 EUR 122,38 EUR 32797,84 EUR 122,38 EUR 1713,32 EUR 122,38 EUR 26311,7 EUR 122,34 EUR 27893,52 EUR 122,32 EUR 2813,36 EUR 122,32 EUR 4770,48 EUR 122,3 EUR 30330,4 EUR 122,3 EUR 37913 EUR 122,3 EUR 3791,3 EUR 122,32 EUR 67520,64 EUR 122,3 EUR 18222,7 EUR 122,26 EUR 52816,32 EUR 122,26 EUR 5257,18 EUR 122,26 EUR 23718,44 EUR 122,26 EUR 30687,26 EUR 122,14 EUR 63879,22 EUR 122,14 EUR 28825,04 EUR 122,14 EUR 35054,18 EUR 122,14 EUR 1709,96 EUR 122,02 EUR 68209,18 EUR 122,04 EUR 9763,2 EUR 122,04 EUR 61020 EUR 122,14 EUR 13557,54 EUR 122,14 EUR 55329,42 EUR 122,14 EUR 16977,46 EUR 122,14 EUR 66688,44 EUR 122,16 EUR 1465,92 EUR 122,24 EUR 25792,64 EUR 122,24 EUR 46573,44 EUR 122,3 EUR 9417,1 EUR 122,3 EUR 58337,1 EUR 122,28 EUR 13695,36 EUR 122,28 EUR 52702,68 EUR 122,22 EUR 33854,94 EUR 122,22 EUR 36666 EUR 122,2 EUR 68920,8 EUR 122,2 EUR 2321,8 EUR 122,3 EUR 38157,6 EUR 122,3 EUR 23970,8 EUR 122,34 EUR 36702 EUR 122,34 EUR 29606,28 EUR 122,38 EUR 63637,6 EUR 122,42 EUR 6243,42 EUR 122,42 EUR 57414,98 EUR 122,42 EUR 35256,96 EUR 122,36 EUR 9054,64 EUR 122,36 EUR 50534,68 EUR 122,44 EUR 6979,08 EUR 122,44 EUR 56077,52 EUR 122,48 EUR 64179,52 EUR 122,5 EUR 63210 EUR 122,32 EUR 59447,52 EUR 122,24 EUR 23959,04 EUR 122,26 EUR 43035,52 EUR 122,32 EUR 58835,92 EUR 122,34 EUR 13824,42 EUR 122,34 EUR 56276,4 EUR 122,34 EUR 67409,34 EUR 122,34 EUR 42084,96 EUR 122,32 EUR 16023,92 EUR 122,32 EUR 244,64 EUR 122,32 EUR 9907,92 EUR 122,32 EUR 45625,36 EUR 122,32 EUR 14189,12 EUR 122,34 EUR 46122,18 EUR 122,36 EUR 10645,32 EUR 122,46 EUR 27920,88 EUR 122,48 EUR 12370,48 EUR 122,46 EUR 69802,2 EUR 122,48 EUR 43725,36 EUR 122,46 EUR 49718,76 EUR 122,46 EUR 12858,3 EUR 122,46 EUR 9429,42 EUR 122,52 EUR 63342,84 EUR 122,52 EUR 1470,24 EUR 122,5 EUR 14577,5 EUR 122,5 EUR 62965 EUR 122,5 EUR 612,5 EUR 122,54 EUR 11763,84 EUR 122,54 EUR 33453,42 EUR 122,66 EUR 62924,58 EUR 122,58 EUR 41064,3 EUR 122,56 EUR 9437,12 EUR 122,56 EUR 51720,32 EUR 122,56 EUR 69736,64 EUR 122,5 EUR 4777,5 EUR 122,5 EUR 51940 EUR 122,5 EUR 10535 EUR 122,5 EUR 8575 EUR 122,46 EUR 10654,02 EUR 122,46 EUR 13103,22 EUR 122,46 EUR 42003,78 EUR 122,46 EUR 14572,74 EUR 122,46 EUR 54984,54 EUR 122,44 EUR 612,2 EUR 122,5 EUR 6860 EUR 122,5 EUR 64680 EUR 122,54 EUR 65558,9 EUR 122,54 EUR 33943,58 EUR 122,54 EUR 18993,7 EUR 122,54 EUR 5881,92 EUR 122,54 EUR 1470,48 EUR 122,54 EUR 490,16 EUR 122,58 EUR 9928,98 EUR 122,52 EUR 63097,8 EUR 122,56 EUR 4412,16 EUR 122,56 EUR 49881,92 EUR 122,56 EUR 12378,56 EUR 122,56 EUR 60912,32 EUR 122,44 EUR 58648,76 EUR 122,46 EUR 18981,3 EUR 122,46 EUR 28410,72 EUR 122,46 EUR 25226,76 EUR 122,46 EUR 20695,74 EUR 122,44 EUR 8938,12 EUR 122,44 EUR 49588,2 EUR 122,62 EUR 18638,24 EUR 122,62 EUR 44633,68 EUR 122,54 EUR 61637,62 EUR 122,6 EUR 68656 EUR 122,72 EUR 37797,76 EUR 122,72 EUR 18285,28 EUR 122,72 EUR 6995,04 EUR 122,72 EUR 15830,88 EUR 122,72 EUR 19880,64 EUR 122,62 EUR 1839,3 EUR 122,62 EUR 21090,64 EUR 122,62 EUR 38012,2 EUR 122,62 EUR 9809,6 EUR 122,62 EUR 9441,74 EUR 122,62 EUR 56773,06 EUR 122,54 EUR 64823,66 EUR 122,54 EUR 4901,6 EUR 122,46 EUR 66618,24 EUR 122,48 EUR 65649,28 EUR 122,48 EUR 33559,52 EUR 122,48 EUR 6613,92 EUR 122,46 EUR 69189,9 EUR 122,66 EUR 24286,68 EUR 122,66 EUR 37165,98 EUR 122,76 EUR 71078,04 EUR 122,76 EUR 59784,12 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 121,7806 EUR 32479488,2600 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung