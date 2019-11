DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 121,79 EUR 15710,91 EUR 121,8 EUR 40072,2 EUR 121,91 EUR 65099,94 EUR 122 EUR 64660 EUR 122,01 EUR 70765,8 EUR 121,91 EUR 61442,64 EUR 121,85 EUR 67626,75 EUR 121,83 EUR 62864,28 EUR 121,69 EUR 60723,31 EUR 121,68 EUR 68627,52 EUR 121,81 EUR 70893,42 EUR 121,81 EUR 39101,01 EUR 121,89 EUR 18039,72 EUR 121,93 EUR 24507,93 EUR 122,07 EUR 8789,04 EUR 122,01 EUR 15007,23 EUR 121,99 EUR 62580,87 EUR 122,17 EUR 19180,69 EUR 122,13 EUR 59233,05 EUR 122,09 EUR 21243,66 EUR 122,14 EUR 10504,04 EUR 122,17 EUR 23334,47 EUR 122,19 EUR 63294,42 EUR 122,19 EUR 29814,36 EUR 122,24 EUR 30315,52 EUR 122,26 EUR 22740,36 EUR 122,24 EUR 18091,52 EUR 122,23 EUR 65393,05 EUR 122,18 EUR 10507,48 EUR 122,13 EUR 68392,8 EUR 121,95 EUR 63414 EUR 121,98 EUR 20370,66 EUR 121,99 EUR 60751,02 EUR 121,98 EUR 14515,62 EUR 121,88 EUR 12919,28 EUR 121,88 EUR 30713,76 EUR 121,94 EUR 25973,22 EUR 121,92 EUR 60350,4 EUR 121,73 EUR 28241,36 EUR 121,75 EUR 66353,75 EUR 121,78 EUR 30688,56 EUR 121,9 EUR 25964,7 EUR 121,97 EUR 63058,49 EUR 122,04 EUR 36367,92 EUR 121,97 EUR 66839,56 EUR 121,95 EUR 9024,3 EUR 122,06 EUR 14891,32 EUR 122,04 EUR 11959,92 EUR 122,17 EUR 61085 EUR 122,35 EUR 23124,15 EUR 122,35 EUR 60930,3 EUR 122,22 EUR 22732,92 EUR 122,16 EUR 70486,32 EUR 122,19 EUR 47654,1 EUR 122,15 EUR 68648,3 EUR 122,11 EUR 47012,35 EUR 122,05 EUR 54312,25 EUR 122,24 EUR 59286,4 EUR 122,26 EUR 46458,8 EUR 122,23 EUR 58059,25 EUR 122,45 EUR 60980,1 EUR 122,49 EUR 7839,36 EUR 122,49 EUR 13718,88 EUR 122,45 EUR 64163,8 EUR 122,59 EUR 67301,91 EUR 122,68 EUR 61217,32 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,0680 EUR 2795967,3400 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: UBS AG LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER MIC: UBSY --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55101 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0299 2019-11-20/17:06