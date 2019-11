DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 17:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 122,33 EUR 7829,12 EUR 122,31 EUR 56507,22 EUR 122,3 EUR 4892 EUR 122,27 EUR 15039,21 EUR 122,33 EUR 8563,1 EUR 122,28 EUR 13450,8 EUR 121,93 EUR 64257,11 EUR 121,96 EUR 26465,32 EUR 121,9 EUR 57414,9 EUR 121,9 EUR 2438 EUR 121,81 EUR 62366,72 EUR 121,83 EUR 29482,86 EUR 121,59 EUR 58484,79 EUR 121,65 EUR 32845,5 EUR 121,69 EUR 62548,66 EUR 121,53 EUR 18107,97 EUR 121,51 EUR 34387,33 EUR 121,44 EUR 45297,12 EUR 121,46 EUR 9352,42 EUR 121,51 EUR 9720,8 EUR 121,59 EUR 9484,02 EUR 121,68 EUR 13506,48 EUR 121,75 EUR 9374,75 EUR 121,66 EUR 21168,84 EUR 121,61 EUR 39523,25 EUR 121,65 EUR 19220,7 EUR 121,62 EUR 2797,26 EUR 121,64 EUR 12285,64 EUR 121,58 EUR 11793,26 EUR 121,63 EUR 9365,51 EUR 121,57 EUR 25651,27 EUR 121,64 EUR 7055,12 EUR 121,39 EUR 13595,68 EUR 121,37 EUR 15899,47 EUR 121,45 EUR 17367,35 EUR 121,44 EUR 19066,08 EUR 121,41 EUR 13962,15 EUR 121,38 EUR 28281,54 EUR 121,39 EUR 8740,08 EUR 121,36 EUR 8737,92 EUR 121,36 EUR 8737,92 EUR 121,32 EUR 8735,04 EUR 121,26 EUR 16006,32 EUR 121,28 EUR 15887,68 EUR 121,24 EUR 12124 EUR 121,22 EUR 9697,6 EUR 121,23 EUR 25579,53 EUR 121,47 EUR 13118,76 EUR 121,47 EUR 27330,75 EUR 121,53 EUR 8750,16 EUR 121,53 EUR 32934,63 EUR 121,53 EUR 28194,96 EUR 121,59 EUR 7781,76 EUR 121,76 EUR 1095,84 EUR 121,75 EUR 21184,5 EUR 121,74 EUR 33600,24 EUR 121,74 EUR 28121,94 EUR 121,86 EUR 30952,44 EUR 121,89 EUR 8654,19 EUR 121,95 EUR 32438,7 EUR 121,93 EUR 16094,76 EUR 122,02 EUR 8175,34 EUR 122,03 EUR 30019,38 EUR 121,91 EUR 33769,07 EUR 121,95 EUR 34146 EUR 121,95 EUR 30365,55 EUR 121,96 EUR 12196 EUR 121,96 EUR 10000,72 EUR 121,96 EUR 10244,64 EUR 122,01 EUR 8784,72 EUR 122,05 EUR 8787,6 EUR 122,08 EUR 16602,88 EUR 122,03 EUR 32704,04 EUR 122,06 EUR 13182,48 EUR 122,07 EUR 29296,8 EUR 122,1 EUR 9890,1 EUR 122,03 EUR 44662,98 EUR 122,02 EUR 10249,68 EUR 122,03 EUR 28432,99 EUR 122,11 EUR 8791,92 EUR 122,15 EUR 30293,2 EUR 122,13 EUR 56424,06 EUR 122,21 EUR 25053,05 EUR 122,13 EUR 32730,84 EUR 122,05 EUR 67371,6 EUR 122,02 EUR 23305,82 EUR 122,07 EUR 8544,9 EUR 122,12 EUR 20027,68 EUR 121,91 EUR 14019,65 EUR 121,86 EUR 3412,08 EUR 121,87 EUR 12308,87 EUR 121,91 EUR 41693,22 EUR 121,91 EUR 58882,53 EUR 122,18 EUR 977,44 EUR 122,14 EUR 8427,66 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 121,8125 EUR 2097124,5300 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-15; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: UBS AG LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER MIC: UBSY --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55159 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0311 2019-11-20/17:20