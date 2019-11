DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 17:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 122,31 EUR 67515,12 EUR 122,35 EUR 60318,55 EUR 122,25 EUR 42054 EUR 122,25 EUR 16626 EUR 122,25 EUR 2445 EUR 122,25 EUR 855,75 EUR 122,25 EUR 855,75 EUR 121,93 EUR 63037,81 EUR 121,93 EUR 69012,38 EUR 121,97 EUR 57569,84 EUR 121,97 EUR 8781,84 EUR 121,97 EUR 2683,34 EUR 121,95 EUR 56828,7 EUR 121,89 EUR 1584,57 EUR 121,89 EUR 8166,63 EUR 121,89 EUR 2681,58 EUR 121,89 EUR 13651,68 EUR 121,89 EUR 29497,38 EUR 121,89 EUR 9385,53 EUR 121,87 EUR 33757,99 EUR 121,91 EUR 58882,53 EUR 121,91 EUR 24382 EUR 121,91 EUR 21943,8 EUR 121,89 EUR 47415,21 EUR 121,77 EUR 58449,6 EUR 121,81 EUR 3654,3 EUR 121,78 EUR 69292,82 EUR 121,81 EUR 16931,59 EUR 121,81 EUR 11206,52 EUR 121,79 EUR 56754,14 EUR 121,71 EUR 3529,59 EUR 121,57 EUR 68687,05 EUR 121,58 EUR 63464,76 EUR 121,56 EUR 20300,52 EUR 121,56 EUR 15195 EUR 121,59 EUR 14590,8 EUR 121,59 EUR 14590,8 EUR 121,69 EUR 59993,17 EUR 121,51 EUR 2673,22 EUR 121,51 EUR 8748,72 EUR 121,51 EUR 4738,89 EUR 121,47 EUR 14940,81 EUR 121,47 EUR 30488,97 EUR 121,47 EUR 4737,33 EUR 121,45 EUR 8744,4 EUR 121,45 EUR 4858 EUR 121,51 EUR 3402,28 EUR 121,57 EUR 1337,27 EUR 121,55 EUR 2066,35 EUR 121,57 EUR 2674,54 EUR 121,57 EUR 10455,02 EUR 121,57 EUR 2674,54 EUR 121,53 EUR 2795,19 EUR 121,59 EUR 3282,93 EUR 121,61 EUR 3040,25 EUR 121,57 EUR 3160,82 EUR 121,59 EUR 3526,11 EUR 121,55 EUR 6442,15 EUR 121,6 EUR 8147,2 EUR 121,6 EUR 8147,2 EUR 121,6 EUR 8147,2 EUR 121,91 EUR 7192,69 EUR 121,91 EUR 13653,92 EUR 121,89 EUR 1097,01 EUR 121,89 EUR 19868,07 EUR 121,9 EUR 17675,5 EUR 121,93 EUR 12071,07 EUR 121,93 EUR 8778,96 EUR 122,13 EUR 1465,56 EUR 122,05 EUR 10130,15 EUR 122,05 EUR 9886,05 EUR 122,03 EUR 13057,21 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 121,8539 EUR 1440679,2200 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-15; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - BXE PERIODIC MIC: BATP --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55145 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0319 2019-11-20/17:22