Frankfurt (ots) - Das Problem sind aber nicht die fehlenden Regeln. Das Problem der Nato sind jene Staats- und Regierungschefs, die sich nicht um die Regeln scheren. Hätte Donald Trump etwas für die Nato übrig, dann hätte er nicht im Alleingang die US-Soldaten aus Nordsyrien abgezogen. Und wäre der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an einem Erfolg der Nato interessiert, wäre er nicht in den Norden Syriens eingefallen. Die Nato hat ein Personalproblem. Es sind diese Männer, die das Bündnis in seine schwerste Sinnkrise seit Gründung vor 70 Jahren gestürzt haben. Eine Expertenrunde wird das kaum heilen können. Wichtiger wäre es, wenn die EU-Mitgliedstaaten endlich die Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik verstärken würden. Die EU könnte eine größere Rolle in der Nato spielen, wenn sie nur wollte.



