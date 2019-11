Minera Alamos will 2020 gleich zwei Goldminen in Produktion bringen. Dafür benötigt man aber nur kleines Geld und profitiert aktuell von der deutlichen Erholung bei den Edelmetallpreisen.

Zwei Goldminen vor Produktionsstart

Minera Alamos (0,20 CAD | 0,13 Euro; A114CE) ist ein echtes Kind der Krise an den Rohstoffmärkten. Es gab in den vergangenen Jahren kaum Geld für die Finanzierung von Minen und so konzentrierte man sich darauf, Vorkommen mit kleinem Geld in Produktion zu bringen. Daran hat Minera Alamos jahrelang gearbeitet und nun kommt es doppelt positiv. Denn zum einen hat sich der Goldpreis erholt. Zum anderen hat das kanadische Unternehmen seine Projekte so weit vorangetrieben, dass man im kommenden Jahr gleich zwei Goldminen in Produktion bringen kann.

100.000 bis 150.000 Unzen jährliche Produktion

Für das Santana-Projekt hat man bereits alle Genehmigungen erhalten. Es liegt im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Noch in diesem Jahr soll der Minenbau beginnen. Im ersten vollen Produktionsjahr sollen hier 30.000 Unzen Gold abgebaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Produktion ...

