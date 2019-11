SIW 47/2019: "Morgen", Kinder wird's was geben … Zum Wochenende erscheint die Dezemberausgabe des neuen Smart Investor Es kommt nicht auf die Größe an Die US-Vermögensverwaltung Tweedy Brown hat vor vielen Jahren ein Kompendium für Anleger herausgegeben. Darin wird eine Vielzahl von Studien zitiert, die über lange Zeiträume unterschiedliche Investment-Strategien analysiert haben. Eine davon ist das systematische Investieren in Small Caps. Kleine Unternehmen sind häufig wachstumsstärker, haben den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...