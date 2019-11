Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Mittwoch, folgerichtig auf die Price Action am Dienstag, mit einer Attacke auf die 13.100er Marke aufgewartet. Allerdings konnte ein nachhaltiger Bruch abgewendet werden, was mit Ausblick auf den kommende Woche anstehenden US-Feiertag ‚Thanksgiving" in Verbindung mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...