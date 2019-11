Zu den aussichtsreichen und profitablen Minenaktien, die nicht nur Perspektiven, sondern auch Substanz und Dividende zu bieten haben, gehört die kanadische Yamana Gold (CA98462Y1007). Der mittelgroße Konzern mit Sitz in Toronto fördert Gold, Silber und Kupfer in 4 Minen in Brasilien, Chile sowie Argentinien und besitzt 50 % an der Malartic Goldmine im Kanada.Heute nun konnten sich die Aktionäre über eine Unternehmensmeldung bezüglich der Cerro Moro-Mine in Argentinien freuen. Denn dortige Bohrungen ergaben, dass in einer ganz neuen Erschließungszone hochgradige Goldgehalte lokalisiert werden konnten. Diese Ergebnisse zeigen nach Ansicht des Unternehmens, dass die Ressourcenbasis von Yamana Gold stetig größer wird. Damit dürfte auch die Lebensdauer der argentinischen Cerro Moro-Mine verlängert als auch die zu erwarteten Produktionspläne nach oben korrigiert werden.

