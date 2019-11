STUTTGART (IT-Times) - Der Automobilkonzern mit dem Stern befindet sich in einer radikalen Umbauphase. Nun meldet sich die Barclays Bank zur Mercedes-Benz Muttergesellschaft Daimler. Die britische Großbank Barclays belässt die Einstufung für die Daimler-Aktie bei "Equal Weight", was so viel wie "Gleichgewichten"...

Den vollständigen Artikel lesen ...