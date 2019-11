OMV - der österreichische Öl- und Gaskonzern zeigt Flagge!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Das größte börsennotierte Industrieunternehmen Österreichs, der OMV-Konzern ist eines der führenden Erdöl- und Erdgasunternehmen in Mittel- und Osteuropa. Die Gesellschaft verfügt über ein umfassendes Tankstellennetz von rund 2.000 Tankstellen in 10 Ländern. Der Central European Gas Hub der OMV zählt zu den drei größten Hubs Europas. Die OMV-Aktie kennt seit fast 6 Monaten nur einen Weg - nach oben.Nun korrigiert das Papier von ihrem Allzeithoch bei 55 EUR in einer Bullenflagge. Der exponentiell gleitende Durchschnitt der Periode 20 wurde bereits nach unten gebrochen. Die nächste Anspielstation wäre nun der EMA 50. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage korrigieren würde, und im Bereich des EMA 50 wieder nach oben dreht, würden wir ein gutes Setup bekommen. Ein Breakout aus der Bullenflagge würde ein Kaufsignal generieren. In der statistisch starken Börsenphase zum Jahresende, sollte dies eine gute Einstiegsmöglichkeit darstellen.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Pullback in den Bereich des EMA 50 bei rund 52 EUR vornehmen. Idealerweise korrigiert die Aktie noch 1-2 Tage bis in diesen Bereich. Es ist auf Intraday-Setups zu achten, wenn die Aktie wieder nach oben dreht. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die Bullen-Flagge setzen, wo auch der EMA 50 verläuft.Meine Meinung zur OMV ist BULLISCH