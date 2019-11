Heute Morgen kam es an der Warschauer Börse zu einer Schrecksekunde für KGHM Polska Miedz (PLKGHM000017). Denn der polnische Großproduzent von Kupfer hatte eine teilweise Überflutung seiner Mine in Polkowice-Sieroszowice zu vermelden.Daraufhin gab der Aktienkurs von KGHM um bis zu 3 % nach, erholte sich aber, nachdem das Unternehmen eine entsprechende Meldung bekannt gab. Danach sieht KGHM keine Gefahr für die Erreichung der bislang kommunizierten Jahresproduktionsziele.Gute operative Zahlen von Absicherungsgeschäften beeinflusstDaneben gab es aber auch noch die konsolidierten Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2019. Der Umsatz stieg demnach im Berichtszeitraum um 5,2 % auf 5,641 Mrd. polnischen Zloty (PLN) von 5,364 Mrd. PLN im Vorjahr. Der Periodengewinn legte hingegen um 90,7 % deutlich stärker zu und betrug 696 Mio. PLN nach 363 Mio. PLN im Vorjahr. Allerdings führten umfangreiche Absicherungsgeschäfte in Kupfer, Silber und beim US-Dollar gegenüber der Bilanzwährung zu einer Neubewertung des Marktwertes der Kontrakte. Der Effekt aus diesen Absicherungsstrategien führte jedoch zu einem Rückgang des Reingewinns von 542 Mio. PLN im 3. Quartal 2018 auf 346 Mio. PLN im Berichtszeitraum.

