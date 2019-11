FRANKFURT (Dow Jones)--Wenige Tage nach Ernennung des früheren BMW-Vorstands Markus Duesmann zum Audi-Vorstandschef ab April nimmt die neue Führung des Premiumautobauers Formen an. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, wird Arno Antlitz, derzeit CFO der Volkswagen-Kernmarke, ab dem 1. März 2020 Finanzvorstand bei Audi. Am 1. April rücken dann Dirk Große-Loheide als Beschaffungsvorstand und Sabine Maaßen als Vorständin für Personal und Organsiation in das Führungsgremium auf.

Volkswagen hatte vergangene Woche angekündigt, dass Duesmann im April das Ruder bei Audi übernehmen soll. Er folgt auf Bram Schot, der nach dem Abtritt von Rupert Stadler infolge des Dieselskandals zunächst vorübergehend zum Chef der VW-Premiumtochter ernannt worden war. Schot wird Audi Ende März kommenden Jahres verlassen.

Unter Schot seien im Audi-Vorstand erste wichtige Maßnahmen eingeleitet worden, um das Unternehmen neu für die Zukunft aufzustellen, sagte Audi-Aufsichtsratschef und VW-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess laut Mitteilung. "Jetzt kommt es für den neuen Vorstandsvorsitzenden Markus Duesmann und sein zukünftiges Team darauf an, Vorsprung durch Technik zur unmissverständlichen Handlungsmaxime bei Audi zu machen.

Antlitz tauscht bei Amtsantritt seinen Aufgabenbereich mit dem aktuellen Audi-CFO Alexander Seitz, der Finanzvorstand bei Volkswagen Pkw wird. Große-Loheide, Vorstand für Beschaffung bei der Marke Volkswagen, folgt auf Bernd Martens. Große-Loheides Posten bei Volkswagen Pkw übernimmt der BMW-Manager Murat Aksel. Sabine Maaßen kommt von Thyssenkrupp Steel Europe zu Audi.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 13:12 ET (18:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.