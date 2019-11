Die Kombination aus Lenalidomid (REVLIMID) und Rituximab (R2) hat das Potenzial, eine chemotherapiefreie Behandlungsoption für rezidivierte oder refraktäre Patienten mit follikulärem Lymphom zu werden

Die positive Stellungnahme basiert auf Ergebnissen der Phase-III-Studie AUGMENT, in der für das R2-Therapieregime eine statistisch signifikante Verlängerung des progressionsfreien Überlebens im Vergleich zur Rituximab-Monotherapie gezeigt werden konnte

Wie die Celgene Corporation (NASDAQ:CELG) heute bekannt gab, hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) eine Zulassungsempfehlung für Lenalidomid (REVLIMID) in Kombination mit Rituximab (anti-CD20-Antikörper) (R²) zur Behandlung erwachsener Patienten mit vorbehandeltem follikulärem Lymphom (FL) (Schweregrad 1-3a) veröffentlicht. Für Patienten mit FL wird R2 nach erteilter Zulassung durch die Europäische Kommission (EC) die erste verfügbare Kombinationstherapie sein, die keine Chemotherapie enthält.

"In Europa konnten seit der Erstzulassung im Jahr 2007 durch den Einsatz von Lenalidomid Vorteile bei der Behandlung verschiedener Arten maligner hämatologischer Erkrankungen gezeigt werden. Die positive CHMP-Beurteilung für eine mögliche Anwendung in Kombination mit Rituximab ist eine sehr gute Nachricht für Patienten mit follikulärem Lymphom, und wir freuen uns auf die Entscheidung der Europäischen Kommission", sagte Tuomo Pätsi, President Hematology/Oncology bei Celgene Worldwide Markets.

Das follikuläre Lymphom ist ein Subtyp des indolenten Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL), bei dem die Funktion des Immunsystems beeinträchtigt ist.1, 2 Infolge dieser Dysfunktion kann das Immunsystem Krebszellen nicht erkennen oder nicht angreifen.1, 2 Der monoklonale Antikörper Rituximab richtet sich gegen das CD20-Antigen auf der Oberfläche von pre-B- und reifen B-Lymphozyten. Bei seiner Bindung an CD20 löst Rituximab die B-Zell-Lyse aus. Lenalidomid ist eine immunmodulierende Substanz, welche die Anzahl und Aktivierung von T-Zellen und natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) fördert, was wiederum zur Lyse der Tumorzellen führt. Die Wirkweise der als R2 bezeichneten Kombinationstherapie von Lenalidomid plus Rituximab beruht auf komplementären Mechanismen, die das Immunsystem des Patienten bei der Erkennung und Bekämpfung der Krebszellen unterstützen.3

Da es sich beim FL um eine unheilbare Erkrankung handelt,2 besteht weiterhin ein hoher medizinischer Bedarf für die Entwicklung neuartiger Therapieoptionen, die auf Basis eines neuen Wirkmechanismus und eines verträglicheren Sicherheitsprofils dazu beitragen können, das progressionsfreie Überleben (PFS) insbesondere von Patienten mit vorbehandeltem FL zu verbessern.

Die Inzidenz des NHL in Europa lag Schätzungen zufolge im Jahr 2018 bei 100.055 Betroffenen. Patienten mit follikulärem Lymphom, welches die häufigste Form des indolenten NHL darstellt, machen rund 25 aller NHL-Fälle aus.3, 4, 5

"Die Chemotherapie ist die Standardbehandlung beim indolenten NHL. Dennoch kommt es bei den meisten Patienten im Krankheitsverlauf zu einem Rezidiv oder sie werden refraktär", sagte Professor John Gribben, President der European Hematology Association (EHA) und Leiter des Zentrums für Hämato-Onkologie am Barts Cancer Institute, UK. "Die Kombination aus Lenalidomid und Rituximab könnte eine neue, chemotherapiefreie Behandlungsoption für Patienten mit vorbehandeltem follikulärem Lymphom darstellen."

Die Zulassungsempfehlung für R2 basiert primär auf den Ergebnissen der randomisierten, multizentrischen, doppelblinden Phase-III-Studie AUGMENT, in der die Wirksamkeit und Sicherheit der R²-Kombinationstherapie im Vergleich zu Rituximab plus Placebo bei Patienten mit vorbehandeltem FL untersucht wurde (n 295).6, 7 Zusätzlich wurden auch Ergebnisse der MAGNIFY-Studie berücksichtigt, um die Sicherheit und Wirksamkeit der kombinierten Therapie aus Lenalidomid und Rituximab bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem FL zu unterstützen.8 Diese Studie schloss auch Rituximab-refraktäre FL-Patienten ein.8

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) prüft die Arzneimittel-Zulassungsanträge für alle EU-Mitgliedsstaaten sowie für Norwegen, Liechtenstein und Island. Die Europäische Kommission, die in der Regel den Empfehlungen des CHMP folgt, wird ihre Entscheidung voraussichtlich in ca. zwei Monaten bekannt geben. Wird die Zulassung erteilt, werden die genauen Bedingungen für die Anwendung des Arzneimittels in der Zusammenfassung der Produkteigenschaften (Summary of Product Characteristics; SmPC) dargelegt, die im überarbeiteten EPAR-Bericht (European Public Assessment Report) veröffentlicht wird. Zudem wird die deutsche Fachinformation für Lenalidomid entsprechend aktualisiert.

Über follikuläre Lymphome

Lymphome sind eine Form von Blutkrebs, der in den Lymphozyten entsteht, also den weißen Blutzellen des Immunsystems, die den Körper vor Infektionen schützen.9 Es gibt zwei Klassen von Lymphomen: Hodgkin-Lymphome und Non-Hodgkin-Lymphome (NHL). Für beide gibt es spezifische Subtypen, von denen es u. a. abhängt, wie die Erkrankung verläuft, sich ausbreitet und wie sie zu behandeln ist.3, 10, 11 Weitere Unterscheidungsmerkmale sind zum einen der Lymphozytentyp, der von der Erkrankung betroffen ist (T- oder B-Zellen), und zum anderen der Reifegrad der Zellen zum Zeitpunkt der Entartung.11

Bei den follikulären Lymphomen handelt es sich um die häufigste (langsam fortschreitende) Form des indolenten NHL; sie machen ca. 25 aller NHL-Fälle aus.5, 12 Die Mehrzahl der Patienten zeigt erst in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium die mit einer Lymphomerkrankung einhergehenden Symptome (wie z. B. Schwellung der Lymphknoten, "B-Symptome" wie Fieber, Gewichtsverlust und Nachtschweiß, Zytopenie) und erhalten dann eine systemische Chemotherapie.5 Obwohl Patienten mit follikulärem Lymphom im Allgemeinen auf die Erstbehandlung ansprechen, ist der typische Krankheitsverlauf über einen längeren Zeitraum durch mehrere Rezidive mit immer kürzeren Remissionsphasen charakterisiert.13

Über die AUGMENT-Studie

AUGMENT ist eine randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Lenalidomid (REVLIMID) in Kombination mit Rituximab (R²) gegenüber Rituximab plus Placebo bei der Behandlung von Patienten mit vorbehandeltem follikulärem Lymphom (FL) verglichen wurde. In die Studie eingeschlossen wurden Patienten mit der Diagnose FL Grad 1, 2 oder 3a, die zuvor bereits mindestens eine systemische Therapie und zwei Zyklen Rituximab erhalten hatten. Die Patienten mussten nach der systemischen Therapie rezidiviert, refraktär oder progredient sein, waren jedoch nicht Rituximab-refraktär.6, 7

Primärer Endpunkt der Studie war das progressionsfreie Überleben, definiert als Zeitraum von der Randomisierung bis zur ersten Beobachtung der Krankheitsprogression oder bis zum Tod (alle Ursachen). Zu den sekundären bzw. explorativen Endpunkten zählten Gesamtansprechrate, dauerhafte Rate an Komplettremissionen, Rate an Komplettremissionen, Ansprechdauer, die Dauer der Komplettremission, das Gesamtüberleben, das Überleben ohne Anzeichen von Krankheitsaktivität sowie der Zeitraum bis zur nächsten Anti-Lymphomtherapie.6, 7

Über Lenalidomid (REVLIMID

Lenalidomid (REVLIMID) als Monotherapie ist indiziert für die Erhaltungstherapie von erwachsenen Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom nach einer autologen Stammzelltransplantation. Als Kombinationstherapie mit Dexamethason, oder Bortezomib und Dexamethason, oder Melphalan und Prednison ist Lenalidomid indiziert für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit unbehandeltem multiplem Myelom, die nicht transplantierbar sind. In Kombination mit Dexamethason ist Lenalidomid indiziert für die Behandlung des multiplen Myeloms bei erwachsenen Patienten, die mindestens eine vorausgegangene Therapie erhalten haben.

Lenalidomid als Monotherapie ist außerdem indiziert für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit transfusionsabhängiger Anämie infolge myelodysplastischer Syndrome mit Niedrig- oder Intermediär-1-Risiko in Verbindung mit einer isolierten Deletion 5q als zytogenetische Anomalie, wenn andere Behandlungsoptionen nicht ausreichend oder nicht angemessen sind.

Des Weiteren ist Lenalidomid als Monotherapie indiziert für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Summary of Product Characteristics (SmPC); aktuelle Fachinformation).

