Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat die Einflussmöglichkeiten der Verbraucher hervorgehoben, um zu mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft zu kommen. Man müsse sich bewusst machen, dass jedes ausgewählte Produkt eine Bestellung auslöse, sagte Klöckner anlässlich einer Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen des Ministeriums am Mittwoch in Berlin. "Wer Bio auf den Feldern will, muss Bio kaufen." Dies gelte auch für mehr Tierwohl in den Ställen.

Klöckner äußerte Verständnis für Proteste von Bauern in mehreren Städten, die mangelnden Respekt vor ihrer Arbeit beklagten. Sie wolle eine höhere Wertschätzung zu einem Schwerpunkt im neuen Jahr machen. Sie verwies zugleich auf "berechtigte Fragen" an den Berufsstand etwa bei einem besseren Schutz von Insekten, des Grundwassers und des Klimas. Dies solle gemeinsam mit der Branche angegangen werden./sam/DP/he

