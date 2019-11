Mainz (ots) - Auszeichnung für mutiges und vorbildliches Handeln: Im ZDF-Hauptstadtstudio hat Bundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwoch, 20. November 2019, als Schirmherr den "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen" verliehen. Den mit jeweils 10.000 Euro dotierten Preis erhielten in diesem Jahr vier Menschen, die sich auf besonders couragierte Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben: Werner Rast (52) und Kevin Rast (27) halfen in Drochtersen Polizeibeamten in Not, Georg Köttner (51) beendete im bayerischen Paunzhausen den Missbrauch an einem zehnjährigen Kind, und Karsten Weisgut (38) rettete in Dortmund das Leben einer 77-jährigen Frau."Alle Preisträger haben sich selbstlos und mit großem Mut für andere Menschen eingesetzt. Für diese Zivilcourage im Angesicht von Gewalt und Verbrechen danken wir ihnen. Gerade in Zeiten, in denen der gesellschaftliche Ton rauer wird, brauchen wir solche Vorbilder", so Dr. Norbert Himmler, Programmdirektor des ZDF.Als prominente Paten hielten die Schauspieler Amy Mußul, Heino Ferch und Matthias Matschke die Laudationes. Moderator Rudi Cerne führte durch die Veranstaltung. Am Mittwoch, 11. Dezember 2019, 20.15 Uhr, sind die Preisträger in der Live-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu Gast. Die Auszeichnung, die 2002 vom ZDF und der "Aktenzeichen XY... ungelöst"-Produktionsfirma Securitel ins Leben gerufen wurde, wurde zum 18. Mal vergeben. Aus über 150 Vorschlägen von Zuschauern, Angehörigen oder Freunden von Opfern sowie von den Polizeidienststellen ermittelte die elfköpfige Fachjury die diesjährigen Preisträger.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349 Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deDas Gruppenfoto ist erhältlich über https://presseportal.zdf.de/presse/xypreis Alle weiteren Bilder ab Donnerstagvormittag 10.00 UhrPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/xy-preis-2019/https://aktenzeichenxy.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4445618