Die Cloud Security Alliance (CSA), die weltweit führende Organisation im Bereich der Definition und Sensibilisierung für Best Practices zur Gewährleistung einer sicheren Cloud-Computing-Umgebung, gab heute bekannt, dass die praktischen Kurse, die im Rahmen des Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) Plus angeboten werden, ab sofort auf der Microsoft Azure Cloud-Plattform verfügbar sind. Bisher waren sie nur bei Amazon Web Services (AWS) verfügbar, doch nun erhalten Microsoft-Anwender gleichberechtigten Zugriff und gleiche Funktionalitäten auf der Azure-Plattform, wodurch die Anzahl der Anwender erweitert wird, die von CCSK-Schulungen profitieren und ihre technischen Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis stellen können, um auf die Cloud zugeschnittene Steuerungen effektiv zu nutzen.

"Wir freuen uns sehr, die Verfügbarkeit unserer CCSK Plus-Schulung auf Benutzer der Microsoft Azure Cloud-Plattform erweitern zu können, die grundlegende Best Practices im Bereich Sicherheit bei der Bewältigung einer Vielzahl von Aufgaben von der Cloud-Governance bis hin zur Konfiguration technischer Sicherheitskontrollen etablieren möchten", sagte Ryan Bergsma, Training Program Director, CSA.

Der reine Vorlesungskurs CCSK Foundation beginnt mit den Grundlagen und wird dann komplexer und behandelt alle 16 Bereiche der CSA Security Guidance, Empfehlungen der European Union Agency for Network Information Security (ENISA) und gibt einen Überblick über die Cloud Controls Matrix (CCM).

CCSK Plus beinhaltet erweitertes Material und bietet umfangreiche praktische Aktivitäten, die den Präsenzunterricht unterstützen. Während der Lab Sessions beschäftigen sich die Kursteilnehmer mit einem Szenario, bei dem eine fiktive Organisation sicher in die Cloud gebracht wird. Dabei können sie ihr Wissen anwenden, indem sie eine Reihe von Aktivitäten durchführen, die auf einer realen Microsoft Azure Cloud-Plattform oder in einer AWS-Umgebung erforderlich wären.

Unabhängig davon, ob sich ein Kursteilnehmer für die Vorbereitung mit der CCSK Foundation oder den CCSK Plus-Kurs entscheidet, testet das herstellerneutrale CCSK ein breites Fundament an Cloud-Sicherheitswissen, das Themen wie Architektur, Governance, Compliance, Betrieb, Verschlüsselung und Virtualisierung umfasst. Diejenigen, die an der Prüfung interessiert sind, können auch eine Vielzahl von CCSK-Schulungsprogrammen in Anspruch nehmen, darunter kostenlose Vorbereitungskurse für das Selbststudium, Präsenzschulungen und Online-Kurse unter Anleitung eines Schulungsleiters. Bis heute haben Tausende von IT- und Sicherheitsexperten ihre Fähigkeiten und Karrieren durch den Erwerb des CCSK verbessert. Die Prüfung wird auch von der U.S. Dept. of Veterans Affairs GI Bill abgedeckt.

Zu den Vorteilen des Erwerbs der CCSK gehören:

Bewährte Kompetenz in wichtigen Cloud-Sicherheitsfragen durch ein Unternehmen, das sich auf Cloud-Forschung spezialisiert hat

Bessere Beschäftigungsmöglichkeiten durch die Schließung der Qualifikationslücke für Cloud-zertifizierte Fachkräfte

Nachgewiesene technische Kenntnisse, Qualifikationen und Fähigkeiten, um auf die Cloud zugeschnittene Kontrollen effektiv zu nutzen

Fähigkeit, grundlegende Best Practices im Bereich Sicherheit zu erstellen unter Berücksichtgung eines breiten Spektrums von Verantwortlichkeiten von der Cloud-Governance bis hin zur Konfiguration technischer Sicherheitskontrollen

Dient als Ergänzung zu anderen Fähigkeitsnachweisen

Über die Cloud Security Alliance

Die Cloud Security Alliance (CSA) ist die weltweit führende Organisation für die Definition und Förderung von Best Practices, die eine sichere Cloud-Computing-Umgebung gewährleisten. Die CSA nutzt die Fachkompetenz von Branchenkennern, Verbänden, Behörden sowie seiner Unternehmens- und Einzelmitglieder. Sie leistet Forschungsarbeit zum Thema Cloud-Sicherheit, bietet Weiterbildungsprogramme, Schulungen, Zertifizierungen, Veranstaltungen und Produkte an. Die Aktivitäten, das Know-how und das weitverzweigte Netz der CSA kommen dem gesamten Cloud-Bereich zugute von Dienstleistern und Kunden über Behördenund Unternehmer bis hin zur Versicherungsbranche. Die CSA bietet ihnen ein Forum für die Zusammenarbeit zur gemeinsamen Schaffung und Pflege eines vertrauenswürdigen Cloud-Umfelds. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cloudsecurityalliance.org oder folgen Sie uns auf Twitter unter @cloudsa.

