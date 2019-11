Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat mit seinem Rücklauf die avisierte Korrekturmarke 13057 des Abschlussvorboten knapp verfehlt, was den Bären genügend Motivation zu einem weiteren Versuch geben sollte. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich mitten in der lila bzw. blauen X2 mit 23er Mindestziel 10648. Es läuft seit dem Tief 10115 in der ...

