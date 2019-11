Seit Vorlage der Quartalsergebnisse letzte Woche wurde die Aktie der Sixt AG in den vergangenen Handelstagen ordentlich abgestraft. Es stellt sich mithin die Frage ob dies nicht eine Chance für eine Verbilligung darstellt. Denn:Das durchaus starke US-Geschäft sowie die weiter ausgebauten Digitalangebote haben Europas größtem Autovermieter oberflächlich betrachtet ordentlich Schwung verliehen. So stieg der operative Konzernumsatz in Q3 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 13% auf 891,2 Mio. Euro und auch das Vorsteuerergebnis blieb trotz anhaltend hohen Investitionen in die Fahrzeugflotte sowie den digitalen Angeboten mit 153,9 Mio. Euro stabil. Negativ aufgefallen war lediglich der sinkende Überschuss auf 115,2 Mio. Euro, also -4%.

