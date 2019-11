DIESES HOME-GATEWAY DER NÄCHSTEN GENERATION BIETET ERSTAUNLICHE LEISTUNGEN UND ERMÖGLICHT COM-HEM-KUNDEN, MULTI-GIGABIT-GESCHWINDIGKEITEN ZU ERZIELEN UND EINE VERBESSERTE KONNEKTIVITÄT ZU GENIESSEN.

Das von Sagemcom entwickelte DOCSIS 3.1 eMTA F@st 3896 maximiert die Distribution über WLAN und 2,5-Gbit/s-LAN der aus dem DOCSIS-3.1-Netzwerk stammenden Bandbreite.

Dieses Produkt implementiert eine echte Wi-Fi-6-Lösung und bietet bessere Spektrumeffizienz, höhere Netzwerkkapazität, eine verbesserte Benutzererfahrung und reduzierte Latenz im Heimnetzwerk. Es verfügt über die neuesten Wireless-Technologien wie OFDMA und 1024QAM-Modulation und ermöglicht mittels effizienter Bandbreitenteilung die Nutzung mehrerer verschiedener Geräte. Es ist ganz darauf ausgelegt, den Durchsatz für jedes in der Wohnung verbundene Gerät zu maximieren, um die WLAN-Reichweite zu vergrößern und den Stromverbrauch der verbundenen Geräte zu reduzieren.

Darüber hinaus bietet DOCSIS 3.1 eMTA F@st 3896 erweiterte Breitbanddienste mit Sagemcom Swan. Das Produkt ist auch mit RDK-B und dessen offenem Partnerökosystem verfügbar.

DOCSIS 3.1 eMTA F@st 3896 unterstützt das vernetzte Zuhause von heute mit mehreren aktiven Geräten besser. Dadurch werden alle Online-Aktivitäten von Verbrauchern beschleunigt, wie Video-Streaming, Smart-Home-Automatisierung, Gaming und Downloads. Außerdem ist das Produkt bereit für die Unterstützung zukünftiger Dienste und Erfahrungen wie 8K-Video, IA-Anwendungen, Heimnetzwerksicherheit, erweiterte QoS und mehr

"Die meisten unserer Kunden verwenden zuhause kabellose Verbindungen. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir die höchsten Breitbandgeschwindigkeiten anbieten können. Wir sind jetzt der erste schwedische Anbieter, der den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 einführt. Dadurch können wir unter den größten Betreibern die bislang höchsten WLAN-Geschwindigkeiten in Schweden anbieten. Com Hem bestätigt erneut, dass wir die beste Interneterfahrung bieten, die zuhause möglich ist", so Joakim Öhrström, Leiter für den Bereich Breitband und TV bei Com Hem.

Über Sagemcom

Sagemcom ist ein französischer Hightech-Konzern von internationaler Größe und arbeitet im Bereich Broadband (Set-Top-Boxen, Multi-Gigabit-Gateways), Smart City und Internet of Things (Gründungsmitglied der LoRa Alliance). Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro und beschäftigt 5.500 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten. Sagemcom zielt darauf ab, weiterhin ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationsendgeräten mit hohem Mehrwert zu sein. www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom

