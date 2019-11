Das Unternehmen dunnhumby hat heute eine Studie mit dem Titel The Future of Retail Revenues Must Be Data Led veröffentlicht. Diese im November 2019 von Forrester Consulting durchgeführte Auftragsstudie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es 85 Prozent der Lebensmittelhändler international an Ressourcen, Technologien, Mitarbeitern und Verfahren fehlt, um Erkenntnisse zur Monetarisierung ihrer Daten zu nutzen und damit das Kundenerlebnis in dem 5,9 Billionen US-Dollar1 schweren weltweiten Markt für Einzelhandel mit Lebensmitteln zu verbessern. Trotz der offensichtlichen Hürden betrachtet die Mehrzahl (85 %) der Lebensmittelhändler weltweit wachsende Umsätze als wichtigste Priorität für 2020 und hat vor, diese durch verbesserte Nutzung von Daten zur Entwicklung von Kundenstrategien (84 %) und für Geschäftsentscheidungen (82 %) zu erreichen.

dunnhumby: Statistic from commissioned Forrester study on achieving revenue growth in grocery retail (Graphic: Business Wire)

"Der internationale Lebensmittelmarkt kämpft angesichts von Pure-Play-Konkurrenten und anderen nicht traditionellen Wettbewerbern, durch welche die Gewinnmargen hauchdünn geworden sind, ums Überleben", sagte David Clements, Global Retail Director bei dunnhumby. "Wir haben diese Studie in Auftrag gegeben, um mehr über die Gründe dafür herauszufinden, dass so viele Einzelhändler neue Einnahmequellen nicht nutzen und gleichzeitig das Einkaufserlebnis für ihre Kunden verbessern. Wir glauben, dass die Studienergebnisse auf die zunehmende Bedeutung der Rolle von Kundendaten bei der Realisierung von nachhaltigem Wachstum hindeuten."

Einige Schlüsselergebnisse der Umfrage:

Nur 15 Prozent der Lebensmittelhändler weltweit sind "Leader", die sich durch datengestützte Kundenstrategien für Wachstum und verbesserte Lieferantenbeziehungen einsetzen. Die Mehrheit hinkt jedoch hinterher. Forrester konnte im Lebensmitteleinzelhandel drei Reifegrade sichtbar machen: "Leader" (15 %), "Intermediate" (55 %) und "Novice" (30 %). Leader setzen sich durch deutlich verbesserte Kooperation mit den Verbrauchsgüterlieferanten ab. Dazu 1) teilen sie Erkenntnisse zu Kundendaten, 2) liefern Erkenntnisse und Messlösungen für eine bessere Medienplanung und 3) handeln im Rahmen ihrer jährlichen Handelsverträge Medienplatzierungen im Einzelhandel aus. Auf regionaler Ebene heben sich Einzelhändler in den USA, Brasilien, Italien, Großbritannien und Thailand als Vorreiter bei der Entwicklung von Kundenstrategien ab, mit denen das Umsatzwachstum gesteigert wird.

Einzelhändler müssen diverse Hindernisse bewältigen, darunter die Unfähigkeit, Daten zu vereinheitlichen und Erkenntnisse aus den verschiedenen Kanälen zu gewinnen (36 %), die Unfähigkeit, eine ganzheitliche Sicht der Kunden zu entwickeln (31 %), und das Fehlen der nötigen Technologien und Kompetenzen (31 %). Die meisten Lebensmittelhändler schlagen kein Kapital aus dem Umsatzpotenzial von Kundendaten und Medienkanälen im Ladengeschäft oder online. 53 Prozent der Teilnehmer nutzen zwar Kundendaten etwa aus Treueprogrammen, um Entscheidungen zu Kunden zu treffen. Weniger als die Hälfte nutzt jedoch andere Quellen wie soziale Medien (49 %), Point of Sale (49 %), Mobile-Apps (46 %), Daten aus Aktionen (46 %), Kundenstandort (43 %) und Daten zu Webmetriken/Clickstreams (43 %).

53 Prozent der Teilnehmer nutzen zwar Kundendaten etwa aus Treueprogrammen, um Entscheidungen zu Kunden zu treffen. Weniger als die Hälfte nutzt jedoch andere Quellen wie soziale Medien (49 %), Point of Sale (49 %), Mobile-Apps (46 %), Daten aus Aktionen (46 %), Kundenstandort (43 %) und Daten zu Webmetriken/Clickstreams (43 %). Die Mehrheit der Händler lässt sich Geld entgehen, da sie Medienbestände nicht monetarisieren. Nur 42 Prozent der Händler verkaufen derzeit über ihre Website Branding-Möglichkeiten und nur 37 Prozent bieten Medienplatzierungen im Geschäft und über ihre Printmedien an. Nur 31 Prozent der Händler verkaufen Branding-Möglichkeiten über ihre Mobile-Apps, mit Ausnahme von Brasilien (49 %), China (47 %) und Spanien (38 %), wo Apps häufiger genutzt werden.

Nur 42 Prozent der Händler verkaufen derzeit über ihre Website Branding-Möglichkeiten und nur 37 Prozent bieten Medienplatzierungen im Geschäft und über ihre Printmedien an. Nur 31 Prozent der Händler verkaufen Branding-Möglichkeiten über ihre Mobile-Apps, mit Ausnahme von Brasilien (49 %), China (47 %) und Spanien (38 %), wo Apps häufiger genutzt werden. 96 Prozent der Händler, die über ihre Apps Medienangebote für Verbrauchsgüterlieferanten anbieten, konnten in den letzten zwölf Monaten einen Anstieg ihrer Umsätze beobachten; 40 Prozent konnten dabei eine Steigerung um mehr als 10 Prozent verzeichnen. Außerdem konnten 92 Prozent der Firmen, die auf ihren Websites Anzeigen und Branding-Möglichkeiten anbieten, eine Steigerung der Umsätze auf diesem Kanal beobachten.

"Für die Lebensmittelhändler drängt die Zeit: Sie müssen die Daten, die sie bereits haben, aktiv nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Einnahmequellen zu schaffen, die ihr Geschäft auch in Zukunft tragen können", sagte Clements. "Im Lebensmittelhandel bestehen noch signifikante ungenutzte Einnahmemöglichkeiten. Wer das Potenzial seiner Daten und seiner Medienbestände sowie einer verbesserten Zusammenarbeit mit den Lieferanten erschließt, wird Erfolg haben. Einzelhändler, die sich hier nicht anpassen, werden auf dem von immer stärkerem Wettbewerb geprägten Markt ins Hintertreffen geraten."

Methodik

Im Juli 2019 beauftragte dunnhumby Forrester Consulting mit der Auswertung datengesteuerter Verbraucherstrategien und der Zunahme der Monetarisierung von Daten und Medien im Lebensmitteleinzelhandel. In diesem Rahmen führte Forrester eine globale Studie durch, die aus einer Onlineumfrage mit 613 Teilnehmern sowie 13 Interviews mit Entscheidungsträgern bestand, die an Strategien und Verwaltung von Datenanalysen und/oder Kundenstrategien bei Lebensmittelfirmen weltweit beteiligt sind.

Über dunnhumby

Bei dunnhumby handelt es sich um den weltweit führenden Anbieter im Bereich Customer Data Science, der es Unternehmen überall auf der Welt ermöglicht, in der modernen datengesteuerten Wirtschaft zu konkurrieren und zu gedeihen. Bei uns steht immer der Kunde im Vordergrund.

Unsere Mission: Es Unternehmen zu ermöglichen, zu wachsen und sich neu zu positionieren, indem sie für ihre Kunden zu Fürsprechern und Vorkämpfern werden. Mit langjähriger Erfahrung und Fachkompetenz im Einzelhandel einem der wettbewerbsstärksten Märkte der Welt mit einer Flut multidimensionaler Daten ermöglicht dunnhumby heute Unternehmen auf der ganzen Welt und in allen Branchen, für ihre Kunden einzutreten.

Die Kundendatenforschungsplattform von dunnhumby repräsentiert unsere einzigartige Mischung aus Technologie, Software und Consulting, die es Unternehmen ermöglicht, Umsatz und Gewinn zu steigern, indem sie ihren Kunden außergewöhnliche Erfahrungen bieten im Geschäft, offline und online. Von dunnhumby werden über 2500 Experten in Niederlassungen in ganz Europa, Asien, Afrika und Amerika beschäftigt, die bei bahnbrechenden und legendären Marken wie Tesco, Coca-Cola, Meijer, Procter Gamble oder L'Oréal arbeiten.

1 Forrester Analytics: Online Grocery Retail Forecast, 2018 bis 2023 (Global)

