Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte heute das Papier der Berliner YOC AG (WKN: 593273), einem Spezialisten für mobile Werbung (Mobile Advertising).

Grund hierfür waren wohl die heute vorgelegten, gut ausgefallenen, Neunmonatszahlen des Vermarkters von Applikationen ("Apps") sowie mobilen Internetseiten. Zumal es sich bei YOC mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von weniger als 15 Mio. Euro um einen absoluten Microcap handelt, dessen Kursentwicklung ohnehin sehr leicht beeinflussbar und der daher auch als äußerst volatil bekannt ist. Schauen wir uns mit diesem Wissen im Hinterkopf mal die heute vorgelegten Geschäftszahlen gemeinsam in aller Ruhe an.

YOC kann Umsatz steigern und EBIT deutlich verbessern...

So berichtete das Management um Gründer und CEO Dirk Kraus von einem kumulierten Umsatz (nach neun Monaten) in Höhe von 10,2 Mio. Euro, was einem Umsatzwachstum von +13% (gegenüber den im Vorjahreszeitraum erzielten 9,1 Mio. Euro) entsprach. So stieg der Umsatz je Mitarbeiter von 170.000 auf 200.000 Euro. Beeindruckend ist dieses Umsatzwachstum dabei insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Berliner sich angesichts der Unsicherheiten bezüglich des Brexits dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...