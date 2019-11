Es knirscht lauter im Konflikt zwischen der Supermacht USA und der aufstrebenden Macht China. Nachdem beide Kammern des US-Kongresses zuletzt einen Gesetzesentwurf zur Unterstützung der Proteste in Hongkong verabschiedet hatten, reagierte Peking scharf auf die seiner Ansicht nach massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Daneben erinnerte man die US-Farmer daran, man möge doch mit dem Kauf von Maschinen noch warten, bis eine Einigung im Handelsstreit erreicht sei. Denn wenn diese ihre Ernte nicht nach China verkaufen könnten, bräuchten sie auch keine neuen Geräte. Eine ziemliches Hauen und Stechen.Zudem hat man in Peking wohl gut zugehört, als US-Präsident Trump wegen der türkischen Syrienpolitik ein Exempel an der Türkei statuieren wollte und dafür wirtschaftspolitisch den US-Dollar nutzte. Das Gezerre um den Stempel "Währungsmanipulator' gegen China hätte deshalb aus anderem Grund einen ähnlichen Effekt. Nur dass die volkswirtschaftliche Ausgangslage Chinas eine gänzlich andere ist als jene der Türkei.

