Freiburg (ots) - Die Sozialdemokraten machen ein neues Fass in der Sozialpolitik auf: Sie wollen ein Konzept für eine Kindergrundsicherung beschließen, in der bestehende Einzelleistungen zusammengeführt werden sollen. Der Vorgang zeigt, dass der SPD die Schärfung des eigenen Profils derzeit wichtiger ist als das Klima in der Großen Koalition. In der Sache ist es nicht verkehrt, die Frage aufzuwerfen, ob die gegenwärtige Familienförderung mit ihrem unübersichtlichen Bestand an Einzelleistungen noch zeitgemäß ist. http://mehr.bz/khs270s



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/4445633