Bei Skeena Resources (WKN: A2H52X) waren in den letzten Wochen starke Gewinne möglich. Der Projektentwickler von Eskay Creek liefert am laufenden Band starke Explorationsergebnisse und zuletzt eine überzeugende Vormachbarkeitsstudie.

Schnelle Gewinne sind im Goldsektor in jeder Phase möglich. Der Goldpreis muss dafür nicht einmal steigen. Tatsächlich fiel der Goldpreis von über 1.500 auf zeitweise 1.450 US$, während meine Trading-Kampagne für die Aktie lief. Am 13. September schrieb ich meinen Abonnenten eine Eilmeldung über die Aussichten von Skeena Resources:

Liebe Leser, ich habe soeben die neuesten Erkenntnisse aus der Minen-Investorenveranstaltung aus Beaver Creek erfahren. Die Nachrichten von dort sind der Hammer.

Die richtige Interpretation der Daten ermöglichte Goldanlegern wie immer schnelle Gewinne in kürzester Zeit.

Hier liegen 4 Mio. Unzen Gold quasi abholbereit, nahe einer Straße und oberflächennah mit Gehalten von bis zu 6 Gramm pro Tonne Goldäquivalent (Gold & Silber) für eine lächerlich günstige Marktkapitalisierung.

Diese Einschätzung war goldrichtig. Nur wenige Tage später notierte die Skeena-Aktie auf einem neuen Jahreshoch und legte gegen den schwächer performenden Goldminensektor einen Anstieg von bis zu +77% aufs Parkett. Aktuell steht der Wert +50% höher.

Vormachbarkeitsstudie sichert den Kursanstieg fundamental ab

Die kürzlich vorgelegte Vormachbarkeitsstudie (PEA) erlaubt bei einem niedrigen Investitionsaufwand (303 Mio. CA$) den Abbau von 306.000 Goldunzenäquivalent jährlich zu niedrigen Förderkosten von 757 US$ pro Unze. Die Highlights aus der Pressemeldung vom 9. November:

Hochwertiger Tagebau mit durchschnittlich 3,23 g/t Au und 78 g/t Ag (4,17 g/t AuEq) (verdünnt) Nachsteuer-NPV 5% von 638 Mio. C$ (491 Mio. US$) und 51% IRR bei 1.325 US$ pro Unze Goldpreis und 16 US$ pro ...

