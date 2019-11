Heute gabEsri, der weltweit führende Anbieter von Karten- und Standortinformationen, bei Dreamforce bekannt, dass Esri von Salesforce als wichtigster Geodaten-Partner für Salesforce Maps ausgewählt wurde. Salesforce integriert den ArcGIS Living Atlas von Esri, die führende Sammlung globaler geografischer Daten und Basiskarten. Nutzer von Salesforce Maps können auf ArcGIS Online von Esri zugreifen, die führende geografische Cloud, die Unternehmen ermöglicht, große Mengen an geografischen und demografischen Daten zu analysieren und zu visualisieren.

"Geo-Dienste werden immer beliebter. Jetzt werden Kunden von Salesforce neue Erkenntnisse und Muster in ihren Kundendaten finden, und durch geografische Visualisierung mit Karten aus dem dynamischen Living Atlas von Esri wird ihnen ermöglicht, zu sehen was andere nicht sehen (See What Others Can't)", sagte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. "Die Technologieintegration von Salesforce und Esri wird Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Geschäftsdaten mit Geodatenanalyse und Mapping zu kombinieren, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen."

Salesforce Maps wird Unternehmen geografischen Kontext bieten, um die Kunden- und Geschäftsanforderungen zu kategorisieren und zu verstehen. Durch die Integration demografischer, wirtschaftlicher und verhaltensbezogener Daten von Esri können Unternehmen einzigartige Einblicke in neue Marktchancen gewinnen.

Esri ist ein privat geführtes Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen, das mehr als 350.000 Organisationen jeder Größe und Branche Werkzeuge bietet, mit denen sie tiefere Einblicke in ihre geografischen und transaktionalen Daten erhalten und Betriebs- und Geschäftsergebnisse verbessern können. In den USA und weltweit wird Esri von den meisten lokalen, regionalen und bundesstaatlichen Regierungen eingesetzt. Es wird auch von den meisten nationalen Regierungen genutzt, einschließlich aller US-Bundesbehörden. Zu den Kunden in den nichtstaatlichen Sektoren gehören die meisten Fortune-1000-Unternehmen, die meisten Versorgungsunternehmen sowie alle führenden Hochschulen und Universitäten. Zu den Anwendern von Esri gehören auch Tausende von NGOs auf der ganzen Welt. Mit dieser neuen Partnerschaft können Kunden von Salesforce auf wichtige geografische Informationen zugreifen und räumliche Analysen in Salesforce mit Hilfe der Technologie von Esri durchführen.

Salesforce Maps wird auf der Dreamforce 2019 veröffentlicht. Jeff Peters, Director of Global Sales bei Esri, wird auf dem Sales Summit am 21. November den Vortrag "How Salesforce Builds Better Territories" (Wie Salesforce bessere Gebiete schafft) halten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Esri Unternehmen unterstützt, ihre Daten besser zu verstehen und zu aktivieren unter https://go.esri.com/see.

