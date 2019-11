The Data Refinery dient als globales Zentrum zur Erstellung zukunftsorientierter Analysen für Worley und seine Kunden.

Gemeinsame Teams von Worley und Arundo treffen sich hier zur Zusammenarbeit.

DataSeer ist eines der ersten Produkte, die von The Data Refinery auf den Markt gebracht wurden; durch Nutzung von Deep Learning und Computer Vision ermöglicht es die Verarbeitung technischer Diagramminformationen mit beispielloser Schnelligkeit und Präzision.

DataSeer verringert die Verarbeitungszeiten gegenüber manuellen Verfahren um bis zu 90 %, mit einem maschinengestützten Workflow, der in der Regel eine Genauigkeit von über 99 erreicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120006022/de/

The Data Refinery combines Worley's industry experience with the software and data science expertise of Arundo. (Photo: Business Wire)

Worley und Arundo starten The Data Refinery als globales Zentrum für zukunftsorientierte Analyseverfahren in den Bereichen Energie und Ressourcen. Das erste Produkt, DataSeer, ermöglicht die Extraktion von technischen Diagramminformationen mit völlig neuartiger Schnelligkeit und Präzision.

Worley, ein führender Anbieter von Entwicklungs-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für den Energie-, Chemie- und Ressourcensektor, und Arundo, ein Softwareunternehmen, das zukunftsorientierte Analyseverfahren für die Schwerindustrie entwickelt, haben sich zusammengefunden, um The Data Refinery, ein globales Zentrum für angewandte Datenwissenschaft und maschinelle Lernlösungen für die Energie-, Chemie- und Ressourcenindustrie zu gründen.

The Data Refinery kombiniert Worleys Branchenerfahrung mit der Software- und Data-Science-Expertise von Arundo. Ziel der Neugründung ist es, die Lücken zwischen Betriebsführung, Datenwissenschaft und Informationstechnologie zu schließen, um Industrieunternehmen bei der Transformation ihrer Geschäftsprozesse durch datengesteuerte Entscheidungen zu unterstützen. Dies hilft Unternehmen, im Endeffekt Umsätze zu steigern, Kosten zu senken, Betriebszeiten zu verbessern und Sicherheits- und Umweltrisiken zu reduzieren.

In den letzten Monaten haben Teams von Worley und Arundo in der im Zentrum von Houston gelegenen The Data Refinery zusammengearbeitet, um Analytikanwendungen zu erdenken und zu realisieren, die die Bedürfnisse Worleys und seiner Kunden erfüllen.

"Zurzeit passieren äußerst spannende Dinge auf dem Energie- und Ressourcenmarkt, der sich immer stärker hin zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen bewegt", betonte Bradley Andrews, President, Digital bei Worley. "Arundo ist in den Bereichen Datenwissenschaft und maschinelles Lernen ganz vorne und liefert Unternehmen bereits in 90 Tagen oder noch schneller einen Mehrwert. Durch Kombination unserer Branchen- und Anlagenerfahrung mit Arundos erprobter Technologie hilft The Data Refinery Unternehmen, genau zu erkennen, wo Verbesserungsbedarf besteht und stärkt ihnen dann den Rücken dabei, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in ihren Betrieb zu integrieren".

Das erste Produkt, das von der The Data Refinery aus auf den Markt kommt, ist DataSeer, ein Produkt, das die Extraktion von Informationen aus Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagrammen, isometrischen Zeichnungen und anderen technischen Diagrammen automatisiert. Mithilfe von Deep Learning und Computer Vision kann DataSeer alle in einem Diagramm eingezeichneten Instrumente, Ventile, Leitungen und weitere Merkmale in Sekundenschnelle erkennen. Das eröffnet umgehend vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Angebotserstellung und Projektkalkulation. Darüber hinaus kann DataSeer die digitale Darstellung physikalischer Systeme verbessern und Unternehmen bei der Erstellung relevanter, anwendbarer digitaler Zwillinge für eine Vielzahl anspruchsvoller Analyse- und Betriebsanwendungen unterstützen.

"Mit DataSeer erzielen Anwender bereits jetzt eine Reduzierung der manuellen Bearbeitungszeit um bis zu 90 %. Gleichzeitig steigt die Genauigkeit, wodurch sich eine deutliche Verbesserung bei einer Vielzahl von Anwendungsfällen im Bereich der Projektentwicklung ergibt", erklärte Stuart Morstead, Arundo President und COO. "Worley und Arundo sind davon überzeugt, dass DataSeer mit diesem funktionalen Potenzial wichtige EPC-Prozesse, Großprojekte in Industrieunternehmen und das Management von technischen Diagrammen in jedem Unternehmen sowohl für bestehende als auch für neue Spezifikationen erheblich verbessern kann."

Parallel zur Einführung der DataSeer-Anwendung startet Worley auch den DataSeer Managed Service für Kunden, die eine schlüsselfertige Digitalisierung von älteren Industriezeichnungen benötigen.

The Data Refinery befindet sich in einem markanten Gebäude in 1600 Smith St. im Zentrum von Houston, Texas.

Über DataSeer

DataSeer ist ein Software-as-a-Service Produkt, das relevante Details und Informationen aus technischen Zeichnungen wie Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagrammen, isometrischen Zeichnungen und anderen gängigen technischen Diagrammen extrahiert. Das Produkt ermöglicht die derzeit schnellste und genaueste Identifizierung von Geräten, Ventilen, Leitungen und anderen Merkmalen zur verbesserten Projektevaluierung, physikalischen Systembewertung und digitalen Analytik. Weitere Informationen finden Sie unter http://bit.ly/2QjFGeK.

Über Arundo

Arundo ist Anbieter von effizienten Softwareprodukten und Dienstleistungen, die den Betrieb von industriellen Geräten, Systemen und Prozessen durch unternehmensweites maschinelles Lernen und Analytik beim Cloud- und Edge-Computing verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.arundo.com oder folgen Sie Arundo auf Twitter @arundoanalytics.

Über Worley

Worley ist Anbieter von Entwicklungs-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen zur Durchführung von Kundenprojekten sowie einer Vielzahl an Beratungsdienstleistungen. Wir decken den gesamten Lebenszyklus ab, von der Erstellung neuer Betriebsanlagen bis zur Instandhaltung und Verbesserung bestehender Anlagen in den Bereichen Kohlenwasserstoffe, Bergbau, Mineralien, Metalle, Chemikalien, Energie und Infrastruktur. Unsere Ressourcen und Aktivitäten sind darauf gerichtet, die Bedürfnissen unserer Kunden zu erkennen, sie nachhaltig zu erfüllen und dadurch bleibende Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Worley ist an der Australian Securities Exchange [ASX:WOR] notiert. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120006022/de/

Contacts:

Worley Katherine Fair, Katherine.fair@aspectusgroup.com

Arundo Amitav Misra, amitav.misra@arundo.com