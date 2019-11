Agroaceite, ein Tochterunternehmen von AgroAmerica, wurde mit dem Community Impact RSPO Excellence Award 2019 (RSPO Exzellenz-Auszeichnung) für die Realisierung des Projekts "Human Development Center" (HDC Zentrum für menschliche Entwicklung) ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120006036/de/

Agroaceite, a subsidiary of AgroAmerica Tropical Oil Holding Corp. was awarded the Community Impact RSPO Excellence Award 2019 for the implementation of the "Human Development Center" project (HDC). The subsidiary has donated 10ha of plantations for the construction of the project that is comprised of a Medical Clinic and school for children of workers in Southwestern Guatemala. "It reflects the company's comprehensive vision to provide access to high-quality education health coverage," Gustavo Bolaños -AgroAmerica COO- (Photo: Business Wire)