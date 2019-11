=== *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Essen 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Neu-Isenburg 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 99 zuvor: 99 09:00 DE/Euro Finance Week (bis 22.11.), Frankfurt 09:30 EU/EuGH, Urteil über Flughafenentgelte in Berlin, Luxemburg 10:40 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der European Savings and Retail Banking Group, Brüssel *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 106, Paris 11:00 DE/Bundesbank, PK zum Finanzstabilitätsbericht 2019, Frankfurt 12:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), World Business Outlook, Berlin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 24. Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 225.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 5,0 zuvor: 5,6 14:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Financial Stability Conference: "Risks, Resilience, and Policy", Cleveland 15:00 DE/CDU, Präsidiums- und Bundesvorstandssitzung vor dem Parteitag, 18:00 PK mit Generalsekretär Ziemiak, Leipzig *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,4 zuvor: -7,6 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm 16:10 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Minnesota Chamber of Commerce, Minneapolis - DE/Deutsche Lufthansa AG und Verdi, Tarifverhandlungen bei der Catering-Sparte LSG Sky Chefs, Frankfurt - DE/2. Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen in der Chemieindustrie (bis 22.11.), Wiesbaden - FR/Francaise des Jeux (FDJ), Erstnotiz an der Pariser Börse - HR/Europäische Volkspartei (EVP), Abschluss Parteitag (seit 20.11.), Zagreb ===

