Taipeh Media Event: Das neue InnoAGE SSD mit Azure Sphere bietet einen radikal neuen Ansatz bei sicherer und unabhängiger AIoT-Verwaltung und Kommunikation

Innodisk ist Gastgeber einer exklusiven Veranstaltung für Medienvertreter und Branchenpartner in Taipeh, um einen neuen Standard für AIoT-Speicherung und Gerätemanagement anzustreben. Innodisk-President Randy Chien wird zusammen mit Shirley Strachan, APAC GM of IoT Device Experience bei Microsoft, die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen ankündigen. An der Veranstaltung nehmen auch einige der Hauptakteure der Branche teil, darunter SuperMicro, DFI, Avalue und IEI, die hier vorführen, wie ihre Produkte mit der neuen Lösung von Innodisk und Microsoft integriert werden können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120006061/de/

Innodisk is announcing the strategic partnership with Microsoft and push out of band management to AIoT edge devices. (Photo: Business Wire)

Weltweit erstes SSD mit integrierter Azure Sphere

Mit dem neuen SSD InnoAGE mit Microsoft-MCU, Azure Sphere, stellt Innodisk ein innovatives Flash-Laufwerk mit unabhängiger Out-of-Band-Konnektivität vor. Die kompakte Microsoft-MCU stellt die Verbindung mit der Cloud sicher und bietet ausgedehnte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Nutzerdaten und Zugriff. Die Erfahrung von Innodisk in Sachen Hardware und Firmware verstärkt die Sicherheit am Rand noch weiter mit Verschlüsselung und vielseitigen Datenlöschoptionen.

Haupthindernis bei der Umsetzung des IoT

Im Durchschnitt müssen IoT-Systemintegratoren weitere 80 Prozent der Anfangskosten für spätere Wartung und Verwaltung vorstrecken, nachdem die digitale Infrastruktur errichtet wurde. Diese erhebliche Summe wird hauptsächlich durch Ausfallzeiten und daraus abgeleitete Kosten verursacht. IoT-Geräte können fernverwaltet und -überwacht werden, aber wenn sie einmal abstürzen, dann besteht die einzige Abhilfemöglichkeit darin, jemanden hinzuschicken, um das System zu reparieren und wiederherzustellen. Dies führt letztendlich zu höheren Wartungskosten und gesteigerten Ausfallzeiten.

Lösung des Wartungsproblems

Out-of-Band-Anbindung löst dieses Problem, indem ein separater Weg zum Zugriff auf das System hinzugefügt wird. Das InnoAGE SSD stellt die Verbindung über Standard-In-Band-Lösungen her, bietet jedoch auch Out-of-Band-Konnektivität über Ethernet oder WLAN. Das bedeutet, dass das SSD vollumfänglich in der Lage ist, die Systemwiederherstellung vorzunehmen, wenn das Betriebssystem unzugänglich ist oder das gesamte System abstürzt. Damit bietet sich ein schneller und einfacher Weg, Geräte wieder in Gang zu bringen, ohne realen Zugang dazu zu benötigen.

Ausweitung von AIoT-Märkten

Das InnoAGE-SSD zielt auf aufstrebende intelligente Märkte innerhalb etablierter Bereiche ab, beispielsweise medizinische Einrichtungen, Fabriken, Verkehrsmittel und Überwachung. Randy Chien, President von Innodisk, erklärt: "Wir sind immer auf der Suche nach Wegen, um das AIoT zu verbessern. Darum arbeiten wir bei Innodisk mit Partnern zusammen, um künstliche Intelligenz am Rande zu verwirklichen. Microsoft ist ein bedeutender Partner, wenn wir mit einer der größten Herausforderungen der IoT-Umsetzung konfrontiert werden, nämlich effizientes Gerätemanagement und Reduzierung von Ausfallzeiten."

Über Innodisk

Innodisk wurde von Forbes' Asia in die Liste der 200 "Best Under A Billion"-Unternehmen aufgenommen und ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speichern, DRAM-Modulen und Embedded-Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Wir sind ein Unternehmen mit zufriedenen Kunden in den Bereichen Embedded, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Cloud Storage und mehr und unser Hauptdifferenzierungsmerkmal besteht in unserem Engagement für die Bereitstellung anpassungsfähiger, zuverlässiger Lösungen und unvergleichlicher Serviceleistungen.

Weitere Informationen über Innodisk finden Sie unter https://www.innodisk.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120006061/de/

Contacts:

Innodisk Corporation

Benjamin Jokela, +886 277033000, App. 1516

Benjamin_Jokela@innodisk.com

Yvonne Liu, +886 277033000, App. 1515

Yvonne_Liu@innodisk.com