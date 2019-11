Amazon und Apple greifen massiv an. Darauf reagierte der Kurs um insgesamt 15 %. Jahresumsatz der Schweden immer noch 5, 3 Mrd. Euro, aber nun kommt noch ein vierter ins Rennen, das Videonetzwerk Tiktok aus China. Damit nicht genug, denn auch in Russland baut sich ein kleiner auf. Aufpassen: In diesem Gedränge wird es schwierig für Spotify den richtigen Kurs zu finden.



