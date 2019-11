Deutsche Telekom: Keine Angst vor großen Veränderungen

Für die Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) ist eine entscheidende Zeit angebrochen. In den USA soll sich die Mobilfunktochter der Bonner, T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040), mit dem Konkurrenten Sprint zusammenschließen.

Die US-Wettbewerbsbehörde Federal Communications Commission (FCC) hat dem Zusammenschluss bereits die formelle Genehmigung erteilt. Darüber hinaus verändert 5G das Geschäft in der gesamten Telekommunikationsbranche. Und ausgerechnet jetzt will John Legere an der Spitze von T-Mobile US aufhören. Kein Wunder, dass Anleger nicht sicher sind, wie es weitergeht.

Schließich steht John Legere stellvertretend für den Turnaround des US-Geschäfts der Deutschen Telekom. Mit einer aggressiven Preispolitik und einem forschen Auftreten im öffentlichen Leben hat Legere den Branchengrößen Verizon (WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044) und AT&T (WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023) Kunden abgejagt.

