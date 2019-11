IRW-PRESS: Converge Technology Solutions Corp.: Converge Technology Solutions meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2019

20. November 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA UND TORONTO, ONTARIO, KANADA - Converge Technology Solutions Corp. (Converge oder das Unternehmen) (TSXV: CTS) (FWB: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), ein hybrider Anbieter von softwarebasierten IT-Lösungen (IT Solutions Provider), freut sich, seine Finanzergebnisse für den drei- und neunmonatigen Zeitraum zum 30. September 2019 bekannt zu geben. Sofern nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich alle Zahlen in kanadischen Dollar.

Da sich kleine und mittelständische Unternehmen immer mehr der Cloud-Integration zuwenden, profitiert Converge weiterhin stark davon, diese Unternehmen durch diesen Übergangsprozess zu führen, sagt Shaun Maine, Chief Executive Officer von Converge Technology Solutions. Nachdem mittlerweile 12,5 % unseres jährlichen Bruttoumsatzes auf monatlich wiederkehrende Einnahmen aus den Bereichen Cloud, Managed Services und Software zurückzuführen sind, ist unsere Cloud-Strategie immer effektiver und die Converge-Unternehmensgruppe realisiert nach wie vor Cross-Selling-Chancen durch den Verkauf ergänzender Services an die Kunden der einzelnen Unternehmen und generiert untereinander Neugeschäfte. Auf Quartalsbasis reflektieren die Bruttomargen dieses Wachstum im margenstarken Segment unseres Cloud-Geschäfts und wir freuen uns, im dritten Quartal Bruttomargen von über 24 % ausweisen zu können, eine große Abwendung vom traditionellen Value-Added-Reseller-Modell. Die Roadshows für künstliche Intelligenz, Analytik, Cybersicherheit und RedHat Ansible, die unser President Greg Berard rund um die Praxisbereiche von Converge durchgeführt hat, haben Hunderte von Möglichkeiten im gesamten Unternehmen eröffnet und lassen Gutes für das vierte Quartal und das Jahr 2020 verheißen.

Herr Maine meinte weiter: Wir freuen uns, zu berichten, dass wir kurz vor Abschluss unserer Phase-II-Strategie stehen, und beabsichtigen, unsere Phase-III-Strategie 2020 in die Wege zu leiten. Die dritte Phase konzentriert sich in erster Linie auf die Generierung eines zusätzlichen operativen Hebeleffekts und operativer Effizienzsteigerungen, die wiederum auf die Erhöhung unserer bereinigten EBITDA-Marge abzielen.

Drittes Quartal 2019 - Wichtigste Finanzergebnisse

- Der Umsatz für das zum 30. September 2019 abgeschlossene Quartal betrug 144,5 Millionen $ im Vergleich zu 100,0 Millionen $ im Vorjahreszeitraum 2018, ein Zuwachs von 44,4 %. Der Umsatz für die neun Monate zum 30. September 2019 betrug 473,1 Millionen $ im Vergleich zu 323,1 Millionen $ im Vorjahreszeitraum 2018, ein Zuwachs von 46,4 %.

- Der Bruttogewinn für das zum 30. September 2019 abgeschlossene Quartal betrug 34,9 Millionen $ oder 24,1 % im Vergleich zu 20,2 Millionen $ oder 20,2 % im Vorjahreszeitraum 2018. Der Bruttogewinn für die neun Monate zum 30. September 2019 betrug 108,2 Millionen $ oder 22,9 % im Vergleich zu 59,7 Millionen $ oder 18,5 % im Vorjahreszeitraum 2018.

- Das bereinigte EBITDA1 für das zum 30. September 2019 abgeschlossene Quartal betrug 5,8 Millionen $ im Vergleich zu einem bereinigten EBITDA-Verlust von 0,2 Millionen $ im Vorjahreszeitraum 2018. Das bereinigte EBITDA1 für den neunmonatigen Zeitraum zum 30. September 2019 betrug 19,8 Millionen $ im Vergleich zu 10,7 Millionen $ im Vorjahreszeitraum 2018, ein Zuwachs von 84,1%.

1 Das EBITDA und das bereinigte EBITDA stellen keine auf den IFRS beruhenden Finanzkennzahlen dar und erfüllen nicht die IFRS-Standardisierungskriterien. Siehe unten Verwendung von nicht auf den IFRS beruhenden Finanzkennzahlen.

Wichtigste Nachrichten des dritten Quartals

- Converge hat Nordisk Systems Inc., einen im Nordwesten ansässigen Partner, der sich auf Lösungen in den Bereichen Infrastruktur, Cloud, Sicherheit, Analyse, Business Continuity und Managed Services konzentriert, übernommen.

- Das Unternehmen ernannte Branchenführer Greg Berard zum President von Converge, um die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Red Hat- und Softwarelösungen weiter zu festigen.

- Die Converge-Unternehmensgruppe wurde von Red Hat Inc. zum Premier-Partner ernannt und für das Apex-Partnerprogramm ausgewählt. Dies ermöglicht es dem Unternehmen neue und innovative Technologien zu nutzen, mit denen Kunden Geschäftsziele erreichen können, die die Umsetzung von Cloud-Lösungen erforden.

Wichtige Nachrichten nach Quartalsende

- Converge hat Datatrend Technologies Inc., einen führenden Anbieter von Technologielösungen mit Sitz im Großraum Minneapolis/St. Paul, der auf Lösungen in den Bereichen Next-Gen-Datacenter, Hybrid-Cloud, Infrastruktur, seitenübergreifende IT-Installationen und ISV/OEM spezialisiert ist, übernommen.

- Converge hat Essex Technology Group, Inc. (Essextec), einen führenden Anbieter von Cloud-, kognitiven Tech- und Cybersicherheits-Lösungen für den Nordosten der USA mit Sitz auf der Wall Street, übernommen. Mit dieser Übernahme hat sich Essextec von einem wichtigen strategischen Partner der Converge-Unternehmensgruppe zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Converge gewandelt.

- Converge hat VSS Holdings, LLC, einen im Nordosten der USA ansässigen Partner, der auf Managed Services, Technologielösungen, IT-Portfoliomanagement und Beratungsleistungen spezialisiert ist, übernommen. Dies war die elfte Übernahme, die Converge seit Oktober 2017 abgeschlossen hat.

Telefonkonferenz über das dritte Quartal

Das Unternehmen wird eine Telefonkonferenz hinsichtlich der vierteljährlichen Ausführungen des Managements abhalten, danach können Fragen gestellt werden.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden. Details zur Einwahl finden Sie untenstehend.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: Donnerstag, 21. November 2019

Uhrzeit: 9:00 Uhr EST (15 Uhr MEZ)

Einwahlnummern für Teilnehmer:

Telefonnummer lokal und international: (+1) 416 764 8609

Gebührenfrei in Nordamerika: (+1) 888 390 0605

Konferenz Nr.: 59985193

Nummern für Abruf der Aufzeichnung:

Toronto (+1) 416 764 8677

Gebührenfrei in Nordamerika: (+1) 888 390 0541

Passwort: 985193 #

Verfall: Donnerstag, 28. November 2019, 23:59 Uhr

Materialien zu den Quartals- und Jahresergebnissen

Der Ausblick des Unternehmens für die zum 30. September 2019 abgeschlossenen drei und neun Monate ist in seiner MD&A enthalten, die zusammen mit dem konsolidierten Konzernabschluss für 2019 unter www.convergetp.com und unter www.sedar.com abrufbar ist.

Zusammenfassung der konsolidierten Konzernergebnisse

(in Tausend Dollar)

Für die drei Für die neun

Monate Monate

zum 30.

zum 30. September

September

2019 2018 2019 2018

Umsatzerlöse $ 144.50$100.0$473.09$ 323.10

4 44 1 5

Umsatzkosten 109.61 79.81 364.86 263.45

5 2 1 8

Bruttogewinn 34.889 20.23 108.23 59.647

2 0

Vertriebs-, Verwaltungs- 31.342 21.11 92.777 50.506

und 9

Gemeinkosten

Ertrag vor dem Folgenden 3.547 (887) 15.453 9.141

Abschreibungen 3.225 1.306 8.409 3.250

Finanzaufwand, netto 3.880 1.608 10.527 4.998

Änderung des 2.140 190 2.140 7.633

beizulegenden Zeitwerts

einer

bedi

ngten Gegenleistung

Transaktionskosten im 843 4.327

Zusammenhan 2.157 4.685

g mit Akquisitionen,

einschließlich

Bleibeprämien

Kosten im Zusammenhang - 385 - 660

mit

e

inem Börsengang

Sonstige Aufwendungen 466 61 919 99

Nettoverlust vor Steuern $ (7.007$(6.59$(10.88$ (12.18

) 4) 9) 5)

70 182 1.544 1.854

Ertragsteueraufwand

(7.077 (6.77 (12.43 (14.03

Nettoverlust ) 6) 3) 9)

Kursverlust (-gewinn) bei 155 80 (43) 222

Währungsumrechnung

ausländischer

Geschäftsbetriebe

Kumuliertes sonstiges Gesa$ (7.232$(6.85$(12.39$ (14.26

mtergebnis ) 6) 0) 1)

EBITDA1 $ 1.446 $(2.98$11.535$ (2.328

2) )

Bereinigtes EBITDA1 $ 5.827 $(189)$19.790$ 10.749

1 Das EBITDA und das bereinigte EBITDA stellen keine

auf den IFRS beruhenden Finanzkennzahlen dar und

erfüllen nicht die IFRS-Standardisierungskriterien.

Siehe unten Verwendung von nicht auf den IFRS

beruhenden Finanzkennzahlen.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. kombiniert Innovationsakzeleratoren und grundlegende Infrastrukturlösungen, um Kunden erstklassige Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen baut eine Plattform für regional ausgerichtete hybride IT-Lösungsanbieter auf, um deren Fähigkeit zu verbessern, Multi-Cloud-Lösungen sowie Blockchain-, Resilienz- und Betreiberdienstleistungen bereitzustellen, sodass Converge in der Lage ist, die Geschäfts- und IT-Probleme anzugehen, mit denen öffentliche und private Unternehmen heutzutage konfrontiert sind.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mary Anne Palangio

Chief Financial Officer

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Tel: +1 (416) 360-1495

Virtus Advisory Group

Ansprechpartner für Aktionäre

E-Mail: converge@virtusadvisory.com

Tel: +1 416-644-5081

Hinweis für den Leser: Verwendung von Finanzangaben, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen, und zukunftsgerichteten Aussagen

1. Finanzangaben, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen

In dieser Pressemitteilung verwendet das Management bestimmte Angaben, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Für den Begriff bereinigtes EBITDA gibt es keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Er lässt sich daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Angaben anderer Unternehmen vergleichen. Solche Angaben sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Angaben wie den Nettogewinn erachtet werden. Das bereinigte EBITDA wird als Bruttogewinn abzüglich Vertriebsgemeinkosten definiert und entspricht dem Ergebnis vor Einkommensteuern, Wertverlust und Amortisation, Finanzaufwand, Änderungen des Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, Transaktionskosten für Übernahmen, Kosten für den Börsengang sowie anderen nicht operativen Aufwendungen.

Das Management ist der Auffassung, dass das bereinigte EBITDA ein wichtiger Indikator ist, da es bestimmte Posten, die unbare Ausgaben sind, Posten, die vom Management kurzfristig nicht beeinflusst werden können, sowie Posten, die sich nicht auf die grundlegende Betriebsleistung auswirken, ausschließt, was die Fähigkeit des Unternehmens verdeutlicht, Liquidität durch den operativen Cashflow zu generieren, um den Bedarf an Betriebskapital zu finanzieren, ausstehende Schulden zu bedienen und zukünftige Investitionsausgaben zu finanzieren. Das bereinigte EBITDA wird von manchen Investoren und Analysten zur Bewertung eines Emittenten verwendet. Das bereinigte EBITDA soll Investoren und Analysten zusätzliche nützliche Informationen liefern und wird vom Management auch als interne Leistungsmessung verwendet. Eine Abstimmung des bereinigten EBITDA mit dem Nettogewinn ist in den MD&A enthalten (siehe Finanzangaben, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen).

2. Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen hinsichtlich Converge und dessen Geschäfts. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Sofern keine entsprechende gesetzliche Verpflichtung besteht, wird Converge keine zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren, falls sich die Ansichten, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren ändern sollten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind.

Eine detaillierte Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, mit denen das Unternehmen sowie seine Geschäfte und Betriebe konfrontiert sind, entnehmen Sie bitte der Einreichungserklärung des Unternehmens vom 1. April 2019, die auf SEDAR im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com zusammen mit den Konzernabschlüssen für die Geschäftsjahre, die am 31. Dezember 2018 und 2017 zu Ende gegangen sind, zusammen mit der entsprechenden Managements Discussion and Analysis für weitere Risikofaktoren, die unter Risikomanagement beschrieben sind

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen möglicherweise nicht in den USA verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme einer solchen Registrierung vorliegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49424

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49424&tr=1

