Rotkreuz (ots) - Der Start der sechsten Saison der Formel E steht bevor. Für den Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche ist es die erste Saison in einer komplett neuen Rennserie. In vier bereits veröffentlichten Videoclips erzählt der Schweizer Rennfahrer Neel Jani, der als erster Fahrer für das TAG Heuer Porsche Formel E-Team verpflichtet wurde, von den Vorbereitungen auf die ersten beiden Rennen am 22. und 23. November 2019 in Diriyah, Saudi-Arabien. Der Seeländer berichtet von den ersten Probefahrten auf dem Circuit de Calafat in Spanien und von den ersten offiziellen Tests nahe Valencia auf dem Circuit Ricardo Tormo. Zudem geht es um die Bedeutung von Simulatortests in der Vorbereitung. Jani gibt auch einen Einblick in seine privaten Trainingsmethoden und seine Ernährung. Der heute veröffentlichte Gesamtfilm fasst alle bereits veröffentlichten Episoden zusammen und schliesst die Video-Serie ab.Alle Episoden als auch der Gesamtfilm sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://bit.ly/2Oym8Rt